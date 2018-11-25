Слова Рогозина об американцах на Луне прокомментировали в «Роскосмосе»

Слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о намерении проверить, побывали ли на Луне американские астронавты, прокомментировали в корпорации.

Официальный представитель заявил, что это была шутка. При этом отмечается, что некоторые энтузиасты выразили готовность начать поиск следов астронавтов на поверхности естественного спутника земли при поддержке «Роскосмоса», пишет «РИА Новости».

Ранее в субботу, 24 ноября, Рогозин рассказал, что была поставлена задача проверить, были ли американские астронавты на Луне. Во время посещения компании «Российские космические системы» в Москве с президентом Молдавии Игорем Додоном он также уточнил, что ни одна страна в мире не сможет в одиночку реализовать лунную программу и РФ рассчитывает на сотрудничество с Вашингтоном в освоении Луны.

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

В 1969 году американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, а всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.