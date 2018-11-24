Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья
После проведенного порталом SuperJob опроса стал известен размер заработной платы, необходимый россиянам для счастья.
Выяснилось, что среднестатистический житель Владивостока сможет чувствовать себя счастливым, зарабатывая 208 тыс. рублей в месяц. Для Приморского края эта сумма превышает 18,5 МРОТ, передает 24 ноября ТАСС.
Москвич будет доволен жизнью, получая за тот же период 207 тыс. рублей. Согласно данным на 1 ноября 2018 года, для столицы это приравнивается к 11 МРОТ.
В тройку лидеров вошел также Ростов-на-Дону. Его среднестатистический житель хотел бы зарабатывать около 203 тыс. рублей ежемесячно, что составляет свыше 17 МРОТ для региона.
Горожанам Санкт-Петербурга для комфортной жизни потребуется 160 тыс. рублей или 9,4 МРОТ.
Самыми скромными оказались проживающие в Набережных Челнах и Оренбурге. Им достаточно 116 тыс. рублей ежемесячно — в Республике Татарстан и Оренбургской области это чуть больше 10 МРОТ.
Опрос проходил в 37 населенных пунктах в период с 7 по 23 ноября 2018 года. SuperJob интересовался мнением 1 тыс. совершеннолетних респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также 500 человек из городов с населением свыше 500 тыс. жителей.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что более 80% россиян считают себя счастливыми. При этом указывается, что процент наиболее высок среди людей с хорошим, по их оценкам, материальным положением (94%). Тогда как жалующиеся на свое материальное положение люди оценили уровень счастья в 66%.