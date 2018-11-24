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Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья

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После проведенного порталом SuperJob опроса стал известен размер заработной платы, необходимый россиянам для счастья.

Формула счастья
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Выяснилось, что среднестатистический житель Владивостока сможет чувствовать себя счастливым, зарабатывая 208 тыс. рублей в месяц. Для Приморского края эта сумма превышает 18,5 МРОТ, передает 24 ноября ТАСС.

Москвич будет доволен жизнью, получая за тот же период 207 тыс. рублей. Согласно данным на 1 ноября 2018 года, для столицы это приравнивается к 11 МРОТ.

В тройку лидеров вошел также Ростов-на-Дону. Его среднестатистический житель хотел бы зарабатывать около 203 тыс. рублей ежемесячно, что составляет свыше 17 МРОТ для региона.

Горожанам Санкт-Петербурга для комфортной жизни потребуется 160 тыс. рублей или 9,4 МРОТ.

Самыми скромными оказались проживающие в Набережных Челнах и Оренбурге. Им достаточно 116 тыс. рублей ежемесячно — в Республике Татарстан и Оренбургской области это чуть больше 10 МРОТ.

Опрос проходил в 37 населенных пунктах в период с 7 по 23 ноября 2018 года. SuperJob интересовался мнением 1 тыс. совершеннолетних респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также 500 человек из городов с населением свыше 500 тыс. жителей.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что более 80% россиян считают себя счастливыми. При этом указывается, что процент наиболее высок среди людей с хорошим, по их оценкам, материальным положением (94%). Тогда как жалующиеся на свое материальное положение люди оценили уровень счастья в 66%.

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