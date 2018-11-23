Цена биткоина упала до $4,3 тыс. впервые с октября 2017 года

Цена биткоина в пятницу, 23 ноября, упала до $4,3 тыс., что соответствует значению начала октября 2017 года. По данным CoinMarketCap, стоимость криптовалюты по состоянию на 17:40 мск составляла $4,32 тыс., потеряв почти 4% за сутки.

Другие криптовалюты, согласно информации портала, также дешевеют. В частности, Ethereum упал на 7,9% — до $121,2, Ripple — на 6,7% — до $0,41, а Bitcoin Cash подешевел на 9,6% — $200,4.

Как пишет «РИА Новости», капитализация рынка криптовалют на сегодняшний день составляет $138,9 млрд, из них около 54% приходится на долю биткоина.

В середине ноября эксперт по криптовалютам Александр Китченко заявил, что резкое падение курса биткоина обусловлено разделением одного из его главных конкурентов — биткоин Cash и желанием участников рынка получить «богатство из воздуха».