Биток кризиса: почему инвесторы сбрасывают Bitcoin

На рынке криптовалют обвал: курс Bitcoin упал до минимума с октября прошлого года и потерял почти $20 млрд рыночной капитализации. Только за вторник Bitcoin опустился на 15%, Ripple (XRP) — на 7,4%, Ethereum — на 14,2%, свидетельствуют биржевые данные. На позициях цифровых активов сказались конфликты между основателями Bitcoin Cash, судебный иск к платформе Ripple Labs и повышенное внимание финансовых властей к ICO. К тому же прошлогодняя эпидемия подражания закончилась, криптовалютам не нашли применения в обычной жизни, и интерес к ним закономерно снизился, полагают эксперты. По их расчетам, потери инвесторов в среднем по рынку в этом году составят 70%.

«Черный понедельник» для криптоинвестора

Понедельник стал для рынка криптовалют поистине «черным», но вторник оказался еще хуже. Курс Bitcoin обновлял один минимум за другим: сначала годовой, потом добрался до отметок прошлой осени. В итоге котировки опустились до $4,5 тыс. за единицу криптовалюты. За два дня она потеряла почти 20% своей рыночной капитализации — с $97,2 млрд она сократилась до $78,1 млрд.

Инвесторы практически сбрасывают криптовалюту: вторая по популярности монета рипл (XRP) за сутки подешевела на 7,4%, до $0,447 за штуку, эфириум потерял 14,2% и стоит $134,3 за единицу. Еще сильнее — на 33%, до $239,73 за монету — просел Bitcoin Cash (валюта, отделившаяся от Bitcoin).

Фактически, криптовалюты стоят столько же, сколько год назад. Тогда никто не знал, что вскоре Bitcoin стремительно взлетит до $20 тыс. Большие надежды — а прогнозы сулили доходность в сотни процентов годовых — привлекли на рынок спекулятивный капитал. Весь этот год криптовалюты снижались в цене, и теперь инвесторы, смирившись с потерями, закрывают позиции.

Иски, риски и корпоративный конфликт

Год назад свирепствовала эпидемия подражания, когда криптовалюты покупали потому, что так делают все, но вирус давно угомонился, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Фундаментальная причина падения рынка заключается в том, что применение биткоину в повседневной экономике так и не найдено, добавил он.

В этом году основными покупателями криптовалют стали США, отметил эксперт РАКИБ в сфере трейдинга, глава криптоаналитики Digital Vision Дмитрий Жуков. Россияне инвестируют в криптовалюты через специализированные зарубежные фонды, основным активом которых является биткоин — брокеры обслуживают покупку акций таких фондов так же, как и любых других ценных бумаг, пояснил Леонид Делицын. Пик интереса к биткоину пришелся на прошлый декабрь.

Биткоин Год назад свирепствовала эпидемия подражания, когда криптовалюты покупали потому, что так делают все, но вирус давно угомонился Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

США добились того, чтобы рынок очистился от недобросовестных стартапов и от мелких майнеров, которые привлекли на пике огромное количество розничных инвесторов, считает Дмитрий Жуков. SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США) повысила внимание к ICO, и в результате начался отток, пояснил ведущий трейдер United Traders Алексей Марков. Незарегистрированные токенсейлеры, которые привлекали инвестиции американцев, оказались вне закона: их обязали вернуть деньги. Это сильно ударило и по токенам, и по самим криптовалютам — эфиру и биткоину, — в которых привлекали финансирование. И это только начало большого разбора полетов, считает эксперт. При этом «долларовые» потери инвесторов в этом году у всех примерно одинаковые, в среднем минус 70% по рынку, и этого не скрывает ни один уважаемый себя хедж-фонд, добавил Дмитрий Жуков.

Глава российского офиса Bitfury Дмитрий Уфаев добавил, что против биткоина играет корпоративный конфликт между основателями Bitcoin Cash (BCH) — Джиханом Ву, Роджером Вером и Крейгом Райтом (последний известен тем, что в свое время пытался выдать себя за создателя биткоина Сатоши Накамото, но позже отрекся от этой роли). Райт создал новую ветвь Bitcoin — Bitcoin SV (Satoshi Vision) — и начал топить BCH. Он купил майнинговые мощности, которые позволят захватить 51% инфраструктуры — именно столько нужно, чтобы распоряжаться трансакциями в биткоин-сети. Эти войны потребовали денег, и участникам пришлось продать часть активов, а основные их вложения — это биткоин, это также вызывает снижение курса на бирже, пояснил Дмитрий Уфаев.

Другая история — на этот раз судебная — касается второй по популярности криптовалюты в мире рипл или XRP. Создатели платформы Ripple Labs оказались втянуты в судебный процесс, итогом которого может стать признание рипл ценными бумагами, отметил аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Если это произойдет, Ripple Labs заставят раскрывать финансовые результаты. По словам эксперта, избавляться от XRP инвесторы решили еще до резкого обвала биткоина.

Валюта на самообеспечении

Криптовалюты не обеспечены какими-либо активами, более того, в отличие от акций они не дают покупателям голосов или прав на имущество при банкротстве компании, отметил Леонид Делицын. Но есть расходы на их производство: майнинг одного биткоина, например, стоит $3 тыс., рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Падение цены ниже этой отметки сделает процесс добычи криптовалюты нерентабельным. В качестве примера можно привести отчет Susquehanna, который показал, что в ноябре прибыль от майнинга Ethereum опустилась до нуля, добавил эксперт.

Однако последние 50 лет традиционные (фиатные) валюты также ничем не обеспечены — их обмен на золото отменен, напомнил Дмитрий Жуков. При этом количество биткоинов, которые можно произвести, ограничено — то есть эмиссия не может быть бесконечной, а значит, и инфляция такому активу не страшна.

Биткоин Количество биткоинов, которые можно произвести, ограничено — то есть эмиссия не может быть бесконечной, а значит и инфляция такому активу не страшна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако криптовалюты за прошедший год не нашли применения в традиционных расчетах: мировые регуляторы не пойдут на децентрализованную эмиссию, так как потеряют контроль за стабильностью финансовой системы. Тем не менее технологию блокчейн можно применять на практике: в международных финансах операции с криптовалютой могут легко заменить SWIFT хотя бы из-за скорости перевода (несколько минут против нескольких дней), полагает Дмитрий Жуков.

Нужно помнить, что криптовалюта — инструмент с высоким риском и волатильностью, отметил Богдан Зварич. Присматриваться к покупке подобных инструментов можно только после стабилизации цен, полагает Алексей Марков. Однако, по мнению Леонида Делицына, приближается конец года, и надежды, что появится белый рыцарь, который выкупит у инвесторов их биткоины, тают.