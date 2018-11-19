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Поставили ему на бит: в Россию ездят менять криптовалюты

Криминальный рынок оценивается в несколько сотен миллионов долларов в год
Фото: Global Look Press/imagebroker/Michael Weber
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Поставили ему на бит: в Россию ездят менять криптовалюты
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2018-11-14 17:27:26
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На территории России активно идет обмен криптовалют на «обычные» деньги — зачастую на доллары. Об этом «Известиям» рассказал источник в компании из Прибалтики, сотрудники которой проводят такие сделки, а также банкир из топ-20 финансовых организаций. Участники крипторынка также подтвердили «Известиям» эту информацию. По их словам, в стране работают как онлайн-, так и офлайн-обменники. Во втором случае деньги передаются при личной встрече, и суммы здесь измеряются «чемоданами наличных». По оценкам Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), весь рынок оценивается в сотни миллионов долларов в год. Сейчас это полукриминальный бизнес и участники сделок нередко становятся жертвами грабежа, подчеркивают эксперты. Они считают, что ситуация не изменится до тех пор, пока не появятся законы, регулирующие обращение криптовалют и майнинг.

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«Серый» рынок обмена криптовалюты на настоящие деньги уже появился

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Оборот криптовалют в России не регулируется законодательно, однако «серый» рынок обмена этих инструментов на настоящие деньги уже есть. По оценке вице-президента РАКИБ по внедрению механизма эскроу Дениса Душнова, обороты этого рынка оцениваются в сотни миллионов долларов ежегодно. То есть суммы как минимум превышают 1 млрд рублей. По словам банкира из топ-20, иногда участники обмена «уезжают с чемоданами наличных».

В России действительно существует небольшая, но вполне развитая индустрия, позволяющая обменять реальные деньги на криптовалюты и наоборот, пояснил главный исполнительный директор блокчейн-компании Bitfury в России Дмитрий Уфаев. Фактически есть несколько бирж, работающих с российскими банками, что в совокупности с нежеланием людей сообщать о подобных операциях и приводит к тому, что операции становятся «серыми», сказал он.

Криптообменники делятся на два вида: офлайн и онлайн. В первом случае клиент при личной встрече передает кошелек — физический носитель, на котором записана криптовалюта. В обмен он получает обычные деньги.

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С помощью онлайн-платформ поступления денежных средств идут через банковский шлюз (аппаратно-программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс приема платежей онлайн), пояснил эксперт в сфере кибербезопасности. По словам собеседника «Известий» в банке из топ-20, обычно такие операции проводят маленькие кредитные организации, которые обслуживают теневой сектор экономики.

Выгодный курс

Менять валюту в Россию едут из ближнего зарубежья. Есть страны, где этот рынок легализован, и множество фирм продают оборудование для майнинга, а также юридически сопровождают выход игроков на IСO на реальных биржах. В первую очередь это страны Европы (Германия, Эстония, Швеция, Бельгия). Однако там провести такие операции дороже, чем в России. Из-за того, что в ЕС обмен легален и его видят регуляторы и налоговые органы, участникам сделок приходится платить сбор с оборота или налог на прибыль. Во избежание таких расходов компании предпочитают обменивать криптовалюты на доллары в России, где операции не видны и государству ничего платить не нужно. Источник «Известий» в одной из таких компаний рассказал, что конвертировать криптовалюту в реальные деньги сегодня вполне свободно можно в Санкт-Петербурге.

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Пункт обмена биткойнов в Южной Корее

Пункт обмена биткойнов в Южной Корее

Фото: TASS/ZUMA/Ryu Seung-Il

— Там выгодный курс и относительно низкие комиссии. Мы обмениваем криптовалюту на наличные доллары. Обычно едем на машине, чтобы не рисковать с таможенным досмотром в аэропорту, — сказал он.

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В России этот рынок пока является околокриминальным — встречались случаи отъема денег прямо в ходе сделок, подчеркнул Денис Душнов. И хотя самые громкие такие прецеденты были связаны с российскими гражданами, зарубежных бизнесменов также настораживает эта практика. По словам эксперта, российская экономика могла бы выиграть от притока иностранных капиталов через криптовалюты, но в отсутствие регулирования бюджетная система ничего не получает. В пресс-службе Минфина «Известиям» не ответили, известно ли ведомству о подобных фактах и планируется ли законодательно ограничить деятельность таких «обменных пунктов».

Что за это будет?

Первые попытки легализовать криптовалюты в России появились в конце 2017 года. В январе 2018-го Госдума заслушала в первом чтении законопроект «О цифровых финансовых активах». В нем криптовалюты представили в качестве специфического товара, а майнинг — в виде предпринимательской деятельности по его «добыче». Документ отправили на доработку, и ко второму чтению он изменился до неузнаваемости: так, определение криптовалют из него исчезло. Теперь речь идет о создании неких цифровых долей в компаниях, которые те предложат инвесторам, чтобы привлечь капитал. Окончательной редакции законопроекта, как и четкого регулирования оборота цифровых валют в России, на сегодняшний день нет.

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Обий вид майнинговой фермы

В первом варианте законопроекта «О цифровых финансовых активах» криптовалюты определилии как специфический товар, а майнинг — как деятельность по его «добыче»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Финансовые власти пока не высказывали открыто и четко свою позицию о регулировании обмена криптовалюты. Все ждут появления закона к концу 2018 года, сказал источник «Известий» в индустрии защиты информации. Сейчас большинство организаций в России, которые занимаются обменом криптовалюты, попадают под 172-ю статью УК РФ о незаконной банковской деятельности, отметил он. Именно по этой статье были выдвинуты обвинения в рамках возбужденного еще в сентябре 2017 года дела в отношении группы лиц, занимавшихся обналичиванием биткоинов, привел пример партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Основной вектор, который позволяет отследить такие действия, — перечисление больших сумм на свои счета без подтверждения источника их происхождения. Финансовые регуляторы могут расценить обмен криптовалют на деньги как действия, имеющие признаки отмывания незаконных доходов, добавил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Формально криптовалюты можно отнести к денежным суррогатам, а это дает основания считать деятельность обменников нелегальной, добавил Дмитрий Горбунов. По его словам, за такой обмен в особо крупном размере (более 6 млн рублей) или организованной группой по ст. 174 УК можно угодить в тюрьму на семь лет со штрафом до 1 млн рублей или на сумму дохода за пять лет.

Несмотря на отсутствие законов, судебную практику и риск быть ограбленным, бизнесмены все равно обменивают криптовалюты в России. Главным образом потому, что это выгодно. По словам собеседника «Известий» в банке из топ-20, в стране обращается довольно большой объем наличной иностранной валюты, которая и участвует в такого рода операциях. Дальнейший путь этих средств отследить крайне сложно.

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