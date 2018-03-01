Минкомсвязи предложило создать обменник криптовалют на рубли

Минкомсвязи выступило за создание в России специальной биржи криптовалют, на которой их можно обменять на реальные деньги.

«Операции на бирже, поскольку они для государства будут прозрачными, будут облагаться налогами», — заявил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев.

Чиновник сделал свое заявление на организованной Внешэкономбанком конференции «Криптосреда».

Минкомсвязи также подготовило концепцию регулирования майнинга, добавил Козырев. Эта концепция учтена в законопроекте «О цифровых финансовых активах».

В этих документах предлагается разделить понятия «промышленного майнинга» и «частного майнинга». Для первой разновидности накопления криптовалют устанавливаются особые требования, уточняет РБК.

Как писал iz.ru, вопросы регулирования криптовалют обсудит 1 марта российский кабмин. В 2018 году планируется создать первую систему гарантий инвестиций в криптовалюты в России.