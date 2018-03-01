Прямой эфир
Сюжет:

Минкомсвязи предложило создать обменник криптовалют на рубли

0
Фото: Getty Images/Christophe Morin/Bloomberg
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минкомсвязи выступило за создание в России специальной биржи криптовалют, на которой их можно обменять на реальные деньги.

Будет бит
Почему Калининградская область хочет превратиться в криптовалютную ферму

«Операции на бирже, поскольку они для государства будут прозрачными, будут облагаться налогами», — заявил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев.

Чиновник сделал свое заявление на организованной Внешэкономбанком конференции «Криптосреда».

Минкомсвязи также  подготовило концепцию  регулирования майнинга, добавил Козырев. Эта концепция учтена в законопроекте «О цифровых финансовых активах».

В этих документах предлагается разделить понятия «промышленного майнинга» и «частного майнинга». Для первой разновидности накопления криптовалют устанавливаются особые требования, уточняет РБК. 

Как писал iz.ru, вопросы регулирования криптовалют обсудит 1 марта российский кабмин. В 2018 году планируется создать первую систему гарантий инвестиций в криптовалюты в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один из крупнейших обменников криптовалюты выдаст данные клиентов США
Тайный инвестор стал миллиардером на обвале курса биткоина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017