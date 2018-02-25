Один из крупнейших обменников криптовалюты выдаст данные клиентов США

Одна из крупнейших площадок обмена криптовалюты Coinbase передаст Налоговому управлению США данные о 13 тыс. своих клиентов. Об этом сообщает Cointelegraph.

Соответствующее уведомление компания разослала 23 февраля. В сообщении отмечается, что американским налоговикам предоставят записи транзакций с 2013 по 2015 год с указанием имен клиентов, их даты рождения и индивидуального номера налогоплательщика.

При этом Coinbase порекомендовала клиентам обратиться за консультацией к юристам.

Налоговое управление США в 2016 году обратилось в суд Калифорнии за разрешением запросить у Coinbase данные о 500 тыс. пользователей, которых подозревают в неуплате налогов на сумму в $20 тыс.

В 2017 году суд выдал разрешение на предоставление информации только о 15 тыс. клиентов криптообменника.

15 февраля сообщалось, что курс биткоина упал до психологической отметки в $10 тыс.