Прямой эфир
Сюжет:

Один из крупнейших обменников криптовалюты выдаст данные клиентов США

0
Фото: REUTERS/Marco Bello
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из крупнейших площадок обмена криптовалюты Coinbase передаст Налоговому управлению США данные о 13 тыс. своих клиентов. Об этом сообщает Cointelegraph.

Соответствующее уведомление компания разослала 23 февраля. В сообщении отмечается, что американским налоговикам предоставят записи транзакций с 2013 по 2015 год с указанием имен клиентов, их даты рождения и индивидуального номера налогоплательщика.

При этом Coinbase порекомендовала клиентам обратиться за консультацией к юристам.

Налоговое управление США в 2016 году обратилось в суд Калифорнии за разрешением запросить у Coinbase данные о 500 тыс. пользователей, которых подозревают в неуплате налогов на сумму в $20 тыс.

В 2017 году суд выдал разрешение на предоставление информации только о 15 тыс. клиентов криптообменника.

15 февраля сообщалось, что курс биткоина упал до психологической отметки в $10 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мадуро заявил о продажах криптовалюты Petro на $1 млрд
Telegram вновь объявил о предпродаже собственной криптовалюты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017