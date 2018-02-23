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Мадуро заявил о продажах криптовалюты Petro на $1 млрд

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что интерес инвесторов к сделкам с новой национальной криптовалютой Petro превысил $1 млрд. Политик отметил, что властям страны за два дня поступили предложения по Petro, превышающие данную сумму.

Всего, уточнил он, зарегистрировано 292 тыс. оферт. Есть инвесторы, которые готовы оплатить Petro долларами США, другие предлагают евро или биткоины. Прямая трансляция выступления Мадуро шла на его канале в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что продажа Petro началась в Венесуэле 20 февраля. Новая криптовалюта поддерживается запасами нефти. Мадуро распорядился ранее, чтобы для этой цели (обеспечение Petro. — Ред.) отвели 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо.

Стоимость одного Petro равняется стоимости барреля венесуэльской нефти. Накануне Мадуро анонсировал выпуск «золотого» Petro.

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