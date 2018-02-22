Мадуро анонсировал выпуск «золотого» петро

О выпуске в оборот в Венесуэле новой криптовалюты, поддержанной золотом, заявил президент государства Николас Мадуро. По его словам, всем желающим предложат приобрести «золотой» петро — криптовалюту, поддержанную золотом.

«Я не хочу торопить события, но у нас есть сюрприз относительно «золотого» петро, который будет иметь такие же параметры, как и «нефтяной» петро», — заявил президент Венесуэлы. Он добавил, что выпуск «золотого» петро — тема следующей недели, сообщает «РИА Новости».

Во вторник, 20 февраля, в Венесуэле начались продажи собственной криптовалюты под названием петро, обеспеченной нефтью. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что от продажи национальной криптовалюты страна уже получила $735 млн.

«Обеспечиваться криптовалюта будет запасами венесуэльских природных ресурсов, золота, нефти и алмазов», –– добавил президент.