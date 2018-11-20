Курс биткоина рухнул до $4,6 тыс.

Курс биткоина во вторник, 20 ноября, опустился ниже до отметки $4,6 тыс., свидетельствуют данные торгов.

В последний раз криптовалюта стоила так дешево в начале октября прошлого года. Среднерыночная цена биткоина начала резко падать 7 ноября.

6 ноября учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Александр Трещев рассказал в эфире НСН, что будущее за «зеленым» майнингом, для которого уже есть платформа. По его словам, со временем добыча криптовалют станет экологичнее. Ранее в журнале Nature Sustainability было опубликовано исследование, в котором говорится, что майнинг криптовалют требует больше энергозатрат, чем добыча полезных ископаемых.

19 ноября источник в компании из Прибалтики, рассказал «Известиям», что на территории России проводят сделки по обмену криптовалют на «обычные» деньги. Участники крипторынка также подтвердили эту информацию. По их словам, в стране работают как офлайн-, так и онлайн-обменники.

По оценкам Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), весь рынок оценивается в сотни миллионов долларов в год. В настоящее время этот бизнес является полукриминальным и участники сделок нередко становятся жертвами грабежа. По мнению экспертов, ситуация не изменится до тех пор, пока не появятся законы, которые регулируют обращение криптовалют и майнинг.