Эксперт объяснил резкий обвал биткоина

Резкое падение курса биткоина обусловлено разделением одного из его главных конкурентов — биткоин Cash и желанием участников рынка получить «богатство из воздуха», полагает криптовалютный аналитик и ведущий Александр Китченко.

15 ноября стоимость биткоина достигла годового минимума с октября 2017 года — по данным CoinMarketCap, в 8:44 мск его цена снизилась до $5,62 тыс. В этот же день между 20 и 21 часами мск биткоин Cash прекратил свое существование, вместо него теперь торгуются биткоин Cash SV и биткоин Cash ABC.

Как объясняет эксперт, при разделении одной криптовалюты на две — такой процесс называется форком — ее владелец получает по единице обеих валют. В начале августа 2017 года этот же процесс произошел с самим биткоином — он разделился на биткоин и биткоин Cash. Главный идеолог новой цифровой монеты Роджер Вер тогда заявил, что именно Cash и есть настоящий биткоин, который идет по верному пути.

«Помня, как это было раньше (при форке самого биткоина на биткоин и биткоин Cash — ред.), любители «халявы» поспешили продать часть своих биткоинов, чтобы закупить биткоин Cash в преддверии форка», — передает слова аналитика «5 канал».

Биткоин — первая криптовалюта, которая была создана 10 лет назад. В 2013 году его популярность, как и курс, резко выросли, поднявшись с уровня в $2–5 за один биткоин до планки в $800–1100.

Ранее в августе «Известия» сообщали, что МВД рассматривает возможность введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют. Такая мера предусмотрена для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.