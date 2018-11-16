Прямой эфир

Эксперт объяснил резкий обвал биткоина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Резкое падение курса биткоина обусловлено разделением одного из его главных конкурентов — биткоин Cash и желанием участников рынка получить «богатство из воздуха», полагает криптовалютный аналитик и ведущий Александр Китченко. 

Средняя зарплата в криптоиндустрии упала на 40%
На это повлияло снижение популярности цифровых активов

15 ноября стоимость биткоина достигла годового минимума с октября 2017 года — по данным CoinMarketCap, в 8:44 мск его цена снизилась до $5,62 тыс. В этот же день между 20 и 21 часами мск биткоин Cash прекратил свое существование, вместо него теперь торгуются биткоин Cash SV и биткоин Cash ABC.

Как объясняет эксперт, при разделении одной криптовалюты на две — такой процесс называется форком — ее владелец получает по единице обеих валют. В начале августа 2017 года этот же процесс произошел с самим биткоином — он разделился на биткоин и биткоин Cash. Главный идеолог новой цифровой монеты Роджер Вер тогда заявил, что именно Cash и есть настоящий биткоин, который идет по верному пути. 

«Помня, как это было раньше (при форке самого биткоина на биткоин и биткоин Cash — ред.), любители «халявы» поспешили продать часть своих биткоинов, чтобы закупить биткоин Cash в преддверии форка», — передает слова аналитика «5 канал». 

Биткоин — первая криптовалюта, которая была создана 10 лет назад. В 2013 году его популярность, как и курс, резко выросли, поднявшись с уровня в $2–5 за один биткоин до планки в $800–1100.

Ранее в августе «Известия» сообщали, что МВД рассматривает возможность введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют. Такая мера предусмотрена для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Майнинг биткоинов стал энергозатратнее добычи золота
Фейковый Маск украл у пользователей Twitter биткоинов на $150 тыс.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017