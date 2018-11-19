Прямой эфир

В Россию ездят обменивать биткоины на твердую валюту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России получила распространение практика обмена биткоинов и других криптовалют на реальные деньги. В данный бизнес вовлечены как граждане страны, так и иностранцы. Об этом «Известиям» сообщили сразу несколько анонимных источников на этом рынке.

Россия стала привлекательной для такого рода сделок из-за отсутствия законодательства, регулирующего хождение криптовалюты.

В европейских странах такие операции легальны и потому прозрачны и с них нужно платить налоги, поэтому участники крипторынка из ближайшего зарубежья везут биткоины в Россию.

«Мы обмениваем криптовалюту на наличные доллары. Обычно едем на машине, чтобы не рисковать с таможенным досмотром в аэропорту», — сообщил один из них.

При этом в стране работают как онлайн-, так и офлайн-обменники.

Участников сделок не пугает, что это полукриминальный бизнес с большими рисками — часть из них становится жертвами грабежей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставили ему на бит: в Россию ездят менять криптовалюты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росфинмониторинг будет контролировать оборот криптовалют
Эксперт объяснил резкий обвал биткоина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017