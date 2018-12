Измозговали: агенты ЦРУ на Кубе рискуют головой

Полтора года назад в мировую прессу просочилась информация о загадочных недомоганиях, испытываемых на Кубе американскими дипломатами (главным образом почему-то сотрудниками ЦРУ). Природу болезни установить не удавалось. Столкнувшись с невозможностью определить уверенно и точно причины этого явления, некоторые наблюдатели начали называть его «синдром Гаваны». О подозрениях, отсутствии доказательств и странных гипотезах военных и политиков — в материале «Известий».

Потеря слуха — болезнь шпионская

Первый инцидент, информация о котором стала достоянием широкой общественности, был зафиксирован весной 2017 года, когда по меньшей мере 16 человек из числа сотрудников американского посольства в Гаване испытали «акустическую атаку». Как утверждают эксперты, опрошенные CBS, жалобы от дипломатов начали поступать еще в 2016 году, но это не афишировалось. Официальная информация об инциденте была озвучена представителем Госдепартамента Хизер Науэрт на брифинге 24 августа 2017 года. Науэрт сообщила, что в результате «акустической атаки» у пострадавших дипломатов возникла временная полная или частичная утрата слуха. 10 из этих 16 американцев были агентами ЦРУ, свидетельствует испанское издание El Confidencial.

куба Хизер Науэрт — официальный представитель Государственного департамента США с 24 апреля 2017 года Фото: Global Look Press/Liu Jie

Кроме того, как утверждают в Госдепе, «один из членов группы медиков ЦРУ, отправленный инкогнито на Кубу с целью скрытого изучения состояния «повредившихся умом» агентов, тоже испытал похожие неприятные ощущения, когда проживал в гостинице «Капри» в Гаване. То же самое случилось еще с одним сотрудником разведки в августе 2017-го сразу после прибытия в кубинскую столицу. Именно это стало «последней каплей, переполнившей чашу терпения американской администрации, и Науэрт рассказала об этом «по секрету всему свету».

Волшебные пузырьки

Команда д-ра Джеймса Джордано, профессора медицинского центра Джорджтаунского университета, признанного специалиста по нейротехнологиям и их использованию в военной сфере, считает, что явления спровоцированы «нейрооружием», действие которого вызывает кавитационный эффект: по словам профессора, «без видимых причин у некоторых людей в каналах вестибулярного аппарата, вблизи внутреннего уха, начинают циркулировать воздушные пузырьки. Соединяясь, они образуют целые воздушные карманы в потоках жидкости наполняющей эти каналы. Пузырьки быстро перемещаются в мозговом кровотоке, вызывая микроскопические кровоизлияния в мозг».

Специалисты, изучая описанные пострадавшими симптомы, приходят к выводу, что задачей злоумышленников (а в том, что к этому причастен человеческий фактор, никто не сомневался) было провоцирование микроинсультов и незаметного вывода личного состава противника из строя. Команда американских медиков считает, что, скорее всего, пострадавшие подверглись воздействию ультразвуковых или электромагнитных импульсов, испускаемых неким устройством. Возможно также, что применялось микроволновое излучение, однако это считается маловероятным.

куба Медицинский центр Джорджтаунского университета Фото: Georgetown University Medical Center/pediatrics.georgetown.edu

Желательно забыть

Гипотеза «звуковых атак» постепенно была выведена из обсуждения в СМИ и сознательно отправлена в небытие по причине «отсутствия достоверного научного обоснования». Ученые заявили, что «невозможно направлять звуковое излучение на конкретный объект. Попадание в зону действия волн слишком большого количества лиц, не являющихся объектом атаки, недопустимо, поэтому применение существующих ныне приборов невозможно».

При этом никто не поручится, что исключение темы «акустических атак» из публичного обсуждения произошло случайно. Вполне возможно, что это замалчивание продиктовано желанием военных и разведывательных структур отвести внимание общественности от предмета, чтобы дать возможность ученым заняться вплотную разработкой систем, позволяющих «атаковать звуком» избирательно.

Однако новые факты в прессу всё же утекли. Минувшей весной один из сотрудников консульства США в Гуанчжоу (Китай) также пожаловался на потерю слуха и возникновение головных болей. Что дало возможность Агентству национальной безопасности причислить теперь и КНР к стану вероятных противников, занимающихся разработкой нейрооружия, направленного против Соединенных Штатов Америки. Естественно, что через прессу общественность подвели к мысли: «китайский эпизод» — месть Пекина американцам за установление высоких пошлин на ввозимые в Штаты товары из Китая и развязывание торговой войны против Поднебесной.

Последний из подобных случаев зафиксирован опять-таки на Кубе в мае нынешнего года, утверждает ряд американских СМИ. Сотрудница министерства обороны США, проведшая на острове менее трех недель, начала испытывать те же симптомы, что проявлялись у некоторых ее коллег в течение полутора лет пребывания в Гаване: головокружение, потеря равновесия, проблемы со слухом и другие. Эффекты, вызванные мягким повреждением головного мозга. Врачи заявили, что «она, несомненно, стала объектом воздействия какого-то устройства». Как утверждается, женщина перед поездкой на Кубу прошла полное медицинское обследование, и на этот раз ученым было с чем сравнивать результаты «посткубинских» тестов.

куба Штаб-квартира Агентства национальной безопасности США в Форт-Мид, штат Мэриленд Фото: Global Look Press/Department Of Defense

«Конечно, русские!»

За событиями стоят кубинские спецслужбы, посчитали в США. За громкими словами о «виновности Кубы и, возможно, примкнувшей к ней Москвы» (куда ж без нас?) в «незаконном проведении опытов над ничего не подозревающими людьми» и использовании прочих запрещенных приемов мало кто увидел одну интересную деталь. Как отмечают эксперты El Confidencial, «возникшая между Вашингтоном и Гаваной ссора как нельзя лучше вписывалась в планы администрации Трампа, желавшей обратить вспять политику сближения с Кубой, инициированную ее предшественником Бараком Обамой».

«20 июля 2015 года Соединенные Штаты и Куба полностью восстановили дипломатические отношения. Несколько недель спустя в аэропорту Гаваны совершил посадку самолет из США с человеком, которого кубинцы поставили бы последним в списке тех персон, кого они хотели бы видеть у себя в стране, — пишут в The New Yorker авторы журналистского расследования Адам Этнус и Йон Ли Андерсон. — Звали этого человека Джон Бреннан, и он в то время возглавлял ЦРУ. Бреннан ехал на встречу с главным кубинским разведчиком Алехандро Кастро поговорить о сотрудничестве шпионских ведомств двух стран. Глава ЦРУ считал кубинскую разведку лучшей из спецслужб Латинской Америки и надеялся на сотрудничество с ней в деле борьбы против террористических сетей и наркокартелей».

По словам Джеймса Кейсона, бывшего главы отдела интересов США в Гаване (United States Interests Section in Havana — подразделение Госдепа, представлявшее США на Кубе в период, когда между двумя странами не было дипломатических отношений), ЦРУ, считавшему себя сильнейшей разведкой в мире, «стыдно было признать, что спецслужба какого-то обнищавшего карибского государства превосходит структуру Лэнгли по всем статьям. Именно потому, что американцы не могли победить своего противника, они решили пойти с ним на сотрудничество. Не все в Лэнгли полагали это правильным шагом, многие опасались, что кубинцы могут воспользоваться дружбой для того, чтобы проникнуть в секреты ЦРУ». Рауль Кастро, по словам Кейсона, инициативу американцев не приветствовал. После чего и возникли странные явления, заставившие Вашингтон минимизировать свое присутствие на Кубе.

Практически сразу после первого проявления «гаванского синдрома», как назвали расстройство здоровья, случившееся с американскими дипломатами на Острове Свободы, об этом стало известно во внешнеполитическом ведомстве США. Глава американской дипмиссии на Кубе Джеффри Де Лаурентис встретился 21 февраля 2017 года с Раулем Кастро и рассказал ему о происходящих странностях. «Это не мы, — ответил кубинский руководитель. — А вы не допускаете, что к этому может быть причастна какая-то иная страна?»

куба Джон Бреннан — американский деятель спецслужб, аналитик в области государственной безопасности Фото: Global Look Press/Alex Edelman

Кастро не указал ни на кого, но в американском истеблишменте выводы сделали свои собственные и очень быстрые. И хотя некоторые анонимные специалисты по чтению между строк услышали в словах кубинского лидера «а не вы ли сами это заварили?», только что заступивший на пост советника президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер пришел к выводу, что «это русские, больше некому».

«У кого еще есть программа разработки секретного оружия? — обосновал генерал в интервью The New Yorker свою догадку позднее, уже покинув должность. — Кто вообще располагает возможностями прокрутить такую операцию? Но если это были русские, то кубинцы должны были знать. Обязаны. Или они у себя дома не хозяева?» В блестящей логике генералу трудно отказать.

«Конечно, русские, — поддержал соотечественника в интервью Miami Herald Джеймс Уильямс, руководитель ассоциации предпринимателей Engage Cuba, стремящейся монополизировать американо-кубинские отношения в сфере бизнеса. — Сближение США и Кубы противоречит их экономическим и политическим интересам, вот они и пытаются таким образом вбить клин в наши улучшающиеся отношения».

Поиски виновных

«Первая акустическая атака зафиксирована в декабре 2016-го — через месяц после того, как демократы проиграли республиканцам президентские выборы. Кубинцам стало понятно, что курс на сближение, взятый Обамой, Трампом продолжаться не будет, и они решили напоследок хлопнуть дверью, — комментирует в испаноязычном издании Майами El Nuevo Herald профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Крис Сабатини. — Кубинцы наверняка ждали русских, которые теперь пришли и активно ремонтируют и модернизируют порты и железные дороги на острове. По-видимому, для транспортировки поставляемой ими нефти и нового открытия своих законсервированных полтора десятка лет назад баз».

В этой истории есть один странный момент, на котором американцам не хотелось бы фокусировать ничье внимание.

Согласно анонимным источникам, близким к кубинскому правительству, Рауль Кастро, перед тем как освободить пост президента, издал распоряжение об упразднении или реорганизации национальной комиссии по вопросам безопасности и обороны, всемогущего властного органа, возглавляемого его сыном Алехандро. Комиссия находилась на особом положении в среде кубинских спецслужб, являясь фактически «государством в государстве», а Алехандро Кастро считался третьим человеком в стране после отца и дяди.

куба Рауль Кастро — кубинский революционер и государственный деятель Фото: Global Look Press/Joaquin Hernandez

Утверждается, что кубинский лидер отдал свое распоряжение, решив таким образом наказать комиссию за то, что та не смогла предотвратить звуковые атаки. «Или потому, что она была к этим атакам причастна», — добавляют американские газеты. Алехандро Кастро Эспин после всех этих потрясений стал терять политический вес и даже не был избран депутатом Национальной ассамблеи последнего созыва. Эксперты больше склоняются к версии, что все-таки он не справился с задачей выяснить, кто стоит за «гаванским синдромом».

Неясно это пока и высокопоставленным американским политикам. «С момента, когда факты непонятных явлений, названных «акустическими атаками», стали известны широкой общественности, прошло уже полтора года, но мы до сих пор не знаем их причину, — приводит американский портал On Cuba News слова сенатора-демократа Патрика Лихи. — В сентябре 2018 года NBS сообщила, что спецслужбы главным подозреваемым в происшедшем считают Россию. Но люди из разведывательных структур, давшие интервью The New Yorker, по-прежнему говорят, что у них нет доказательств этому».

Сенатор-республиканец Марко Рубио отметил, что в кубинском МИДе отреагировали на подозрения американцев с сарказмом: «За полтора года расследования самая могущественная нация на Земле не смогла представить ничего, доказывающего, что явление вызвано искусственными причинами, и не способна указать на его авторов. Такое возможно только в одном случае — когда то, что ищут, не существует». И высказал свою догадку: «Чем сложнее найти ответ на вопрос, тем больше уверенности в том, что всё происходит не само по себе. Кубинцы могут «не знать» о существовании какой-то аномалии на острове только в одном случае — если они сами ее и устроили».

А вот у кубинцев — своя конспирология. Таинственный мор американских дипломатов сами же янки и вызвали. «Больше года назад Государственный департамент США занялся сокращением численности дипперсонала на Кубе, — пишет On Cuba News, цитируя неназванную сотрудницу министерства иностранных дел островного государства. — Из 54 человек там осталось всего 18. По словам кубинской стороны, дипломатам, не жаловавшимся на здоровье, звонили «сверху» и заявляли: «Вы больны, вам надо уезжать». Правда, Госдеп эту информацию не подтверждает».

Издание подводит читателя к мысли, что, выбрав курс на новый разрыв с Кубой, вашингтонская администрация пытается представить это как вынужденную меру, к которой пришлось прибегнуть под давлением властей Острова Свободы.

куба Марко Рубио — американский политик, член Республиканской партии Фото: Global Look Press/Ron Sachs

Пациенты или подопытные?

В декабре 2018 года исполнится два года впервые зафиксированному явлению, названному «гаванским синдромом». За это время подобный эффект испытали 28 дипломатов США (27 — на Кубе и 1 — в Китае) и 12 дипломатов Канады. Определенное количество пострадавших от «гаванского синдрома» (сколько — неизвестно) находится на базе ВВС США Киртланд, где ученые-медики лечат полученные дипломатами мозговые травмы.

В Пентагоне к подобным происшествиям относятся очень внимательно — отрасль нейротехнологии давно в приоритете у министерства обороны США, причем развивается целая сеть смежных наук (нейрофармакология, когнитивная нейробиология, нейротоксикология и т. д.), позволяющая создавать оружие, воздействующее на мозговые волны человека.