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Роспотребнадзор дал советы покупателям во время «черной пятницы»

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Роспотребнадзор дал рекомендации, как не дать себя обмануть во время «черной пятницы», которая наступит 23 ноября. В ведомстве напомнили, что многие продавцы при проведении различных акций вводят покупателей в заблуждение, пользуясь их недостаточной информированностью. 

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«Продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции. Только если продавец правильно и доходчиво донесет информацию до покупателя, между ними не возникнет никаких конфликтных ситуаций», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном 22 ноября. 

В Роспотребнадзоре отметили, что некоторые условия акций предусматривают предоставление скидок на последующие покупки. Они, как правило, оформляются с помощью дисконтной карты, и гарантируют выполнение продавцом условий договора купли-продажи, заключенного ранее. 

Также покупателям напомнили, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену в обычном порядке. В том числе вернуть покупку можно, если непродовольственный товар оказался надлежащего качества или не подошел потребителю по каким-либо параметрам. Обмен должен состояться в течение 14 дней, не считая дня покупки.

С жалобами россиян призывают обращаться в местное управление Роспотребнадзора, также можно заполнить специальную форму на официальном сайте ведомства.

5 ноября сообщалось, что Роспотребнадзор запускает «горячую линию» по защите прав потребителей, пользующихся услугам такси и каршеринга.

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