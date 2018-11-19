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В Гватемале тысячи людей эвакуированы из-за извержения вулкана Фуэго

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Фото: Global Look Press/Alejandro Balan
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Извержение вулкана Фуэго в Гватемале началось 18 ноября. За последние несколько часов около 3 тыс. человек были эвакуированы из близлежащих к вулканической зоне поселений. Об этом 19 ноября сообщает издание Prensa Libre.

Для водителей перекрыли проезд по одной из главных автострад в районе извержения. Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий (CONRED) объявила красный уровень опасности и призвала местные органы власти начать эвакуацию населения. CONRED ведет мониторинг активности вулкана и поддерживает связь с властями Гватемалы.

Разрушительное извержение вулкана Фуэго произошло в июне 2018 года. 27 июля сообщалось, что жертвами происшествия стали 156 человек. Более 300 человек числятся пропавшими без вести.

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