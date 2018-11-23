Платежное вовлечение: банки обяжут реструктуризировать кредиты

Банкам придется поддержать ипотечников, попавших в сложную жизненную ситуацию: с 2019 года реструктуризация может стать обязанностью кредиторов. ЦБ разработал поправки в закон о потребительском займе (регулирует и ипотеку) в части предоставления клиенту права на изменение графика платежей (документ есть у «Известий»). За реструктуризацией можно будет обратиться раз в пять лет, если доход семьи упадет на 30% или на эту же величину вырастет платеж по ипотеке. Весь долг при этом не может превышать 10 млн рублей. Платеж снизится, но банк не должен на этом дополнительно заработать — полная стоимость кредита останется прежней. При такой практике возможны злоупотребления со стороны недобросовестных клиентов, и банки заложат эти риски в стоимость услуг, считают эксперты. В таком случае нагрузка ляжет на качественных заемщиков, которые и так исправно платят.

Список условий

Ипотека — долгосрочный проект, требующий тщательного планирования доходов и расходов. И достаточно просрочить один платеж, чтобы испортить себе кредитную историю и впредь получать займ по повышенной ставке. Самый черный сценарий — потеря ипотечной недвижимости за долги. Эти угрозы отпугивают потенциальных заемщиков, а те, кто рискнул и все-таки оказался в сложной жизненной ситуации, зачастую не знают, как быть. Инициатива, которая обяжет банки менять график платежей по ипотеке по заявлению заемщика, должна повысить уверенность граждан в завтрашнем дне.

Законопроект ЦБ дает право требовать изменения графика выплат и снижения размера ежемесячного платежа, однако это возможно при наступлении ряда условий. Например, если доход семьи, рассчитанный за три месяца, снизился не менее чем на 30% или ипотечный платеж вырос на 30%. При этом с момента заключения договора должно пройти больше 12 месяцев, совокупный долг не может превышать 10 млн рублей, а просрочка — не более 60 дней. Просить об изменении графика платежей разрешается не чаще, чем раз в пять лет.

Ипотека_3 Строительство жилого комплекса в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По умолчанию после изменения графика платеж снизится на 12 месяцев, но договориться можно и другом сроке, правда он должен быть не менее полугода, говорится в законопроекте. В общем случае, новый ежемесячный платеж должен составлять 10% от старого на весь срок реструктуризации. С банком можно обсудить и другую сумму, но не более половины от прежнего размера платежа.

Документ предусматривает еще два пункта для защиты гражданина: по окончании периода реструктуризации новый ежемесячный платеж может превысить первоначальный не более чем на 20%, а полная стоимость кредита должна остаться неизменной. В итоге заемщик получит от банка новый график платежей, а срок погашения ипотеки увеличится на период реструктуризации.

Автор цитаты Полная стоимость кредита (ПСК) — это все платежи заемщика по договору, которые известны на дату его заключения. В нее входят и платежи в пользу третьих лиц, например за страховку. Иными словами, это всё, что должен выплатить заемщик по договору ипотеки (или иного кредита).

Пока решает банк

Руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко рассказала, что в банке не ожидают всплеска числа обращений на реструктуризацию ипотечных кредитов после принятия законопроекта. Он не предполагает снижения процентной ставки или освобождения заемщика от выплаты части обязательств, пояснила она.

По действующему закону, банк и заемщик вправе договориться о реструктуризации либо ином изменении условий договора в любое время, отметил руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Например, Райффайзенбанк ежемесячно получает несколько десятков заявлений на реструктуризацию ипотечного кредита, часть заемщиков отказывается от этой процедуры на этапе консультации, так как изменение графика платежей ведет к переплатам процентов в будущем, пояснила Оксана Матюшенко. Основанием провести реструктуризацию является снижение дохода из-за потери работы, длительная потеря трудоспособности и другое, добавила она. В заявлении может быть отказано, если заемщик просит изменить график платежей в связи с намерением сделать ремонт, купить автомобиль или съездить в отпуск, а также в случае его чрезмерной закредитованности.

Ипотека_1 Посетители на ярмарке недвижимости в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук

Решение принимается индивидуально, исходя из жизненной ситуации клиента, отметили в пресс-службе Сбербанка.

— Задача кредитной организации — не добавить человеку долгов, а помочь выполнить обязательства по договору. Поэтому в случае проблем с оплатой обязательств по кредиту, мы рекомендуем незамедлительно связываться с банком, — отметили в кредитной организации.

Другим дороже

В новом законопроекте речь идет об изменении условий договора в пользу заемщика, если тот не сможет выполнить свои обязательства. Для конкретного гражданина это может быть хорошо, но банки будут закладывать возможность такой принудительной реструктуризации в стоимость кредита, а значит для остальных заемщиков ситуация ухудшится, полагает Дмитрий Константинов.

Нововведение приведет к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заемщиков и увеличит стоимость услуг для других клиентов, согласен первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. У добросовестного заемщика и сейчас есть возможность получить реструктуризацию в случае объективной необходимости, пояснил он.

Ипотека_2 Консультирование клиента по условиям ипотечного кредитования Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин напротив считает инициативу ЦБ разумной. По данным Банка России, доля ипотеки с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней (фактически безнадежных) в сентябре 2018 снизилась на 0,5 п.п. — до 1,89%. И резерв сокращения просрочки практически исчерпан, а законодательно закрепленная реструктуризация может снизить этот показатель еще на 0,4 п.п. в среднесрочной перспективе, оценил эксперт.

Такой шаг поднимет уровень защищенности заемщика: он будет уверен, что в критической ситуации можно получить послабления от банка, считает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Это позволит избежать неплатежей, а значит, штрафов и переплат.