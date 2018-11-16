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В Кремле заявили о важности союзнических обязательств Японии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Тема союзнических обязательств Токио является важной в контексте обсуждения мирного договора России и Японии. Об этом в пятницу, 16 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Могу подтвердить, что тема союзнических обязательств Японии является важной в контексте обсуждения проблематики мирного договора», — сказал представитель Кремля, отметив, что разговор по тематике мирного договора российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ «вели в формате один на один».

Таким образом Песков прокомментировал публикации СМИ о том, что Синдзо Абэ в разговоре с Путиным пообещал не размешать военные базы США на южных островах Курильской гряды, в случае если Россия согласится передать ей эти территории.

«Что касается нюансов, то я не хотел бы делать их публичными», — добавил он.

Пресс-секретарь президента напомнил, что российский и японский лидеры условились ускорить переговорный процесс на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, предполагающей возможность передачи Токио нескольких островов Курильской гряды на определенных условиях.

Путин встретился с японским премьером 14 ноября в Сингапуре на саммите АСЕАН. Президент России заявил, что Москва готова работать над решением спорных вопросов с Токио. В частности, совместно заниматься проблемой заключения мирного договора.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны отошли СССР.

Согласно совместному документу, подписанному СССР и Японией в 1956 году, Токио после заключения мирного договора переходят Шикотан и ряд островов Малой Курильской гряды. Судьба островов Итуруп и Кунашир декларацией не определена.

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