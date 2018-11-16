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Абэ собрался решить вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды

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Фото: REUTERS/Michael Franchi
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Япония намерена решить вопрос принадлежности четырех островов Курильского архипелага в ходе будущих переговоров с Россией. Как подчеркнул в пятницу, 16 ноября, японский премьер Синдзо Абэ на пресс-конференции, изменений в позиции Токио по данному вопросу нет.

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В эфире телеканала NHK он также отметил, что мирный договор с Россией будет подписан «после решения территориальной проблемы». 

«Япония до сих пор рассматривала проблему принадлежности четырех островов как предмет переговоров», — добавил он, отметив, что этой позиции не противоречит договоренность, достигнутая в Сингапуре, об ускорении переговоров на основе декларации 1956 года.

Ранее в пятницу генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга отметил, что Токио рассчитывает, что в случае передачи ей ряда островов Малой Курильской гряды и Шикотана на них будет распространяться ее суверенитет. Абэ в свою очередь заверил, что американские военные базы там не появятся. 

15 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать над решением спорных вопросов с Токио. В частности, совместно заниматься проблемой заключения мирного договора.

На следующий день МИД России заявил о неизменной позиции по мирному договору с Японией.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны отошли СССР.

Согласно совместному документу, подписанному СССР и Японией в 1956 году, Шикотан и ряд островов Малой Курильской гряды переходят стране после заключения мирного договора. Судьба островов Итуруп и Кунашир декларацией не определена.

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