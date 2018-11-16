МФЦ Москвы ответили на сообщение об утечке паспортных данных

Пресс-служба центров «Мои документы» города Москвы на своем сайте официально опровергла информацию СМИ о том, что в городских МФЦ хранится множество документов россиян, к которым может получить доступ любой желающий.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что в компьютерах общего пользования ряда столичных МФЦ оказались в открытом доступе сканированные копии паспортов, СНИЛС и других документов. Получить доступ к сохраненной на таких ПК информации может любой желающий, отправив ее себе на личную электронную почту. Адреса конкретных МФЦ, где произошла утечка, издание не приводит.

Как объяснили в пресс-центре сервиса «Мои документы», при использовании вышеуказанных компьютеров некоторые заявители сами оставляют на них скан-копии документов и другие личные данные. Однако администраторы центров госуслуг, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров.

Подчеркивается, что МФЦ Москвы осуществляет обработку персональных данных в строгом соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и другими нормативно-правовыми актами.

Ранее в октябре стало известно об утечке базы данных Сбербанка. Информация была опубликована на одном из специализированных сайтов для программистов. Всего там содержалось 421,7 тыс. записей, в том числе имена сотрудников, электронные адреса и логины для входа в операционную систему.