В России упростили получение загранпаспортов

Процедуру получения загранпаспортов в России с 1 сентября упростили для жителей относительно небольших населенных пунктов.

Теперь услуга по выдаче биометрического загранпаспорта должна быть доступна хотя бы в одном МФЦ в городских округах и административных центрах c населением более 50 тыс. человек, сообщает «РИА Новости».

С февраля 2018 года загранпаспорта нового образца выдавали в городских округах и районных центрах с населением свыше 100 тыс. человек, а также в городах федерального значения.

Загранпаспорта нового образца с электронным носителем информации стали выдавать в России в 2005 году.

С 3 августа выросла пошлина за получение биометрического загранпаспорта — с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Для граждан моложе 14 лет — с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

В прошлом году россияне, по официальным данным, совершили за рубеж почти 42 млн поездок. Из них 28,6 млн путешествий в страны дальнего зарубежья, пишет «Российская газета».