Путин подписал закон о сокращении срока выдачи загранпаспортов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращение с 4 до 3 месяцев срока оформления загранпаспорта россиянам в случае подачи заявления по месту пребывания.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки внесены в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

При этом для тех, кто обратился с заявлением по месту жительства, срок оформления паспорта останется прежним — один месяц.

14 февраля закон одобрил Совет Федерации.