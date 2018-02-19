Путин подписал закон о сокращении срока выдачи загранпаспортов
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращение с 4 до 3 месяцев срока оформления загранпаспорта россиянам в случае подачи заявления по месту пребывания.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки внесены в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
При этом для тех, кто обратился с заявлением по месту жительства, срок оформления паспорта останется прежним — один месяц.
14 февраля закон одобрил Совет Федерации.