Госдума утвердила закон о сокращении срока оформления загранпаспортов

Закон, которым сокращается срок оформления и выдачи заграничных паспортов для россиян, подавших соответствующее заявление по месту пребывания, а не регистрации, одобрили депутаты Государственной думы.

Срок оформления и выдачи загранпаспорта в подобных случаях сокращен с 4 до 3 месяцев, отмечает RT. Уточняется, что нововведение позволит облегчить получение документа.

Портал iz.ru сообщал, что распоряжение о внесении в Госдуму соответствующего законопроекта опубликовано 14 ноября минувшего года на сайте правительства России.