Совфед одобрил закон о сокращении срока выдачи загранпаспортов

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий сокращение срока оформления и выдачи загранпаспортов гражданам России. Сокращение предусматривает с четырех до трех месяцев при подаче заявления по месту пребывания. Нововведения коснутся как обычных, так и биометрических загранпаспортов, передает телеканал RT.

При этом для тех, кто обратился с заявлением по месту жительства, срок изготовления паспорта останется прежним — один месяц.

Как сообщал портал iz.ru, МВД России в августе 2017 года приступило к разработке поправок в законодательство, предусматривающих сокращение сроков оформления и выдачи заграничных паспортов.