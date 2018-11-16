СМИ сообщили об утечке персональных данных россиян в МФЦ Москвы

Сканированные копии паспортов граждан России, страховых номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и других документов оказались в открытом доступе на персональных компьютерах (ПК) в ряде многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы. Утечку выявили сотрудники «Коммерсанта».

Как пишет издание, речь идет об устройствах, которые предназначены для общего пользования посетителей с целью передачи данных сотрудникам центра или для их загрузки на портал госуслуг. Получить доступ к сохраненной на таких ПК информации может любой желающий, отправив ее себе на личную электронную почту.

При этом газета не приводит адреса конкретных МФЦ, через компьютеры которых произошла утечка.

По словам ведущего аналитика «СерчИнформ» Алексея Парфентьева, такое отношение к личным данным россиян несет серьезные риски, так как информация может попасть в интернет или быть продана в качестве базы третьему лицу для рекламных рассылок. Также мошенники могут использовать копии документов для получения микрозаймов.

В свою очередь пресс-службе центров госуслуг Москвы рассказали, что компьютеры не имеют полного доступа к интернету. Кроме того, администраторы центров обязаны раз в день очищать рабочий стол и корзину таких ПК. Однако, как пишет издание со ссылкой на свои источники, этими нормами нередко пренебрегают.

В профильных ведомствах такое хранение информации назвали грубейшим нарушением правил. Так, в Роскомнадзоре заявили, что, согласно закону «О персональных данных», МФЦ обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности, в частности, доступ к личным файлам может быть только с согласия гражданина.

29 октября стало известно об утечке базы данных Сбербанка. Информация была опубликована на одном из специализированных сайтов для программистов. Всего там содержалось 421,7 тыс. записей, в том числе имена сотрудников, электронные адреса и логины для входа в операционную систему.