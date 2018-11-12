США осудили Россию за выборы в ДНР и ЛНР

США осуждают Россию за проведение выборов глав и народных советов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое заявление сделала в понедельник, 12 ноября, глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«США присоединяются к нашим европейским союзникам, осуждая прошедшие 11 ноября фиктивные «выборы» в контролируемой Россией Восточной Украине», — говорится в сообщении. По словам Науэрт, выборы в ДНР и ЛНР — это попытка Москвы институционализировать «своих донбасских ставленников».

Руководитель пресс-службы отметила, что голосование в республиках противоречит Минским договоренностям, а Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении Москвы, пока Россия не выполнит эти соглашения, а также не вернет контроль над полуостровом Крым Украине, передает ТАСС.

Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель назвали выборы в ДНР и ЛНР незаконными. Они отметили, что голосование состоялось, «несмотря на многочисленные призывы международного сообщества», и оно противоречит Минским договоренностям. Накануне в НАТО заявили, что альянс не признает выборы в республиках Донбасса.

В Москве проведение выборов назвали необходимой в настоящих условиях мерой. По словам полпреда России в контактной группе Бориса Грызлова, Минские соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Выборы главы и Народного совета ДНР состоялись в самопровозглашенной республике 11 ноября.