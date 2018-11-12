ФАС запросила у сахарных компаний данные об объемах производства

70 производителей сахара в России предоставят Федеральной антимонопольной службе (ФАС) информацию об объемах производства и себестоимости продукции, сообщил агентству «РИА Новости» начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

Такое решение было принято в связи с сообщениями о росте цен на сахар. По мнению Мирочиненко, это поможет «оценить соответствие поведения компаний нормам антимонопольного права».

По данным ФАС, цены на сахар соответствуют среднегодовым показателям за последние три года. В антимонопольной службе отметили, что сахар является монопродуктом и его цена во многом зависит от закупочной цены на сахарную свеклу. Мирочиненко также объяснила, что в текущем году сахарная свекла подорожала более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным Минсельхоза, в октябре в России наблюдался рост оптовых цен на сахар, который не повлечет за собой изменение стоимости продукции в рознице. 26 октября сообщалось, что оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе (ЮФО) выросла на 43,9% с начала года.