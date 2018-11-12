Израиль поразил около 20 целей в Газе в ответ на ракетный обстрел

Военнослужащие Израиля 12 ноября поразили более 20 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильских городов. Об этом сообщается в Twitter армии обороны Израиля.

«Мы поразили более 20 целей ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» (запрещен в РФ) в секторе Газа... Террористы в Газе атаковали израильское гражданское население. Мы атакуем террористов», — говорится в сообщении.

We have struck 20+ Hamas & Palestinian Islamic Jihad targets throughout Gaza, including:



🔴Terror compounds

🔴Observation posts

🔴Rocket launching squad

🔴Additional terror targets



Terrorists in Gaza target Israeli civilians. We target terror. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

Ранее в этот же день сообщалось, что не менее семи израильтян пострадали в результате ракетных обстрелов. Палестинские боевики выпустили более 100 ракет по территории Израиля. Под обстрел попали частные дома, а также пассажирский автобус.

В Палестине с мая текущего года проходят антиизраильские выступления на фоне переноса американским президентом Дональдом Трампом посольства Соединенных Штатов в Иерусалим, который Израиль называет своей неделимой столицей. Палестина же претендует на восточную часть города. Тысячи арабов приходят на протестные акции. В этих стычках, по заявлению министерства здравоохранения Газы, погибло приблизительно 190 человек, более 19 тыс. пострадали.