Пассажирский автобус в Израиле попал под обстрел из сектора Газа. Об этом 12 ноября сообщается в Twitter армии обороны Израиля.

В результате попадания ракеты пострадал по крайней мере один человек. В настоящий момент в некоторых населенных пунктах звучат сирены тревоги, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах. Кроме того, авиация Израиля в ответ на обстрел начала наносить удары по сектору Газа.

Our fighter jets have starting striking terror targets throughout the #Gaza Strip. pic.twitter.com/sNadQMp8Xq