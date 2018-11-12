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Автобус в Израиле попал под обстрел из сектора Газа

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Фото: Global Look Press/Majdi Fathi/ZUMAPRESS
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Пассажирский автобус в Израиле попал под обстрел из сектора Газа. Об этом 12 ноября сообщается в Twitter армии обороны Израиля.

В результате попадания ракеты пострадал по крайней мере один человек. В настоящий момент в некоторых населенных пунктах звучат сирены тревоги, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах. Кроме того, авиация Израиля в ответ на обстрел начала наносить удары по сектору Газа.

«Наши истребители начали наносить удары по террористическим целям в Газе», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день сообщалось, что израильские военные засекли пуски не менее 10 ракет с территории сектора Газа и перехватили две из них.

В секторе Газа с 14 мая проходят антиизраильские выступления на фоне переноса Дональдом Трампом американского посольства в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города. На протестные акции приходят тысячи арабов. В таких стычках, по заявлению министерства здравоохранения Газы, погибло около 190 человек, свыше 19 тыс. получили ранения.

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