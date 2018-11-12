Армия Израиля засекла пуски 10 ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли пуски не менее 10 ракет с территории сектора Газа и перехватили две из них. Об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

Как уточняет «РИА Новости», обстрелы из сектора Газа последовали вслед за гибелью шести палестинцев в ходе израильской операции на юге анклава.

По данным правящего в секторе Газа движения ХАМАС, в воскресенье вечером группа израильского спецназа проникла в анклав и убила полевого командира местных боевиков. Военные были обнаружены и столкнулись с превосходящими силами противника, они вызвали в качестве подмоги авиацию. Под ракетным обстрелом погибли еще пятеро палестинцев.

Израильская сторона подтвердила факт проведения спецоперации, однако не уточнила ее деталей. В связи с обострением ситуации на границе израильский премьер Беньямин Нетаньяху прервал визит в Париж и вернулся в страну.

В воскресенье вечером в пограничных с сектором Газа районах на юге Израиля сработали сирены, предупреждающие о возможном обстреле. Несколькими часами ранее в СМИ появилась информация о ракетном ударе израильских ВВС по целям в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские выступления на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города. На протестные акции приходят тысячи арабов. В подобных стычках, по заявлению минздрава Газы, погибло около 190 человек, свыше 19 тыс. получили ранения.