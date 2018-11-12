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Израильские военные убили одного из руководителей ХАМАС в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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Пять палестинцев, включая одного из ключевых полевых командиров ХАМАС, погибли во время рейда израильских спецназовцев в сектор Газа. Об этом сообщила газета Haaretz.

Убитый был заместителем руководителя элитного военного подразделения ХАМАС «Из аль-Дин аль-Кассам» Нура Бараке. Информация подтверждается и на сайте движения, где указан среди шести жертв обстрела пригорода Газы Хан Юнис, пишет РБК.

Также сообщается, что во время рейда погиб один офицер армии обороны Израиля. Еще один получил ранения средней степени тяжести. В ответ на проведенную операцию по территории Израиля были нанесены ракетные удары.

Ранее, 12 ноября, стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынужден прервать визит в Париж, где он участвует в торжествах по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны, из-за напряженной ситуации на границе с сектором Газа. 

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские выступления на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города.

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