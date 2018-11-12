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Не менее 7 израильтян ранены в результате ракетной атаки из сектора Газа

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Фото: twitter.com/@kann_news
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Не менее семи израильтян пострадали в результате ракетных обстрелов из сектора Газа. Состояние одного раненого медики оценивают как тяжелое, сообщает радио «Кан».

В понедельник, 12 ноября, палестинские боевики из сектора Газа выпустили более 100 ракет по территории Израиля. Под обстрел попали частные дома, а также пассажирский автобус. В ответ израильская армия нанесла удары по анклаву. По предварительным данным, в результате атаки стали погибли двое палестинцев, еще трое арабов пострадали, пишет ТАСС.

В секторе Газа с 14 мая проходят антиизраильские выступления на фоне переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города. По данным минздрава Газы, за это время в ходе протестных акций погибло не менее 190 жителей палестинской территории, свыше 19 тыс. получили ранения.

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