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Ряд стран через ВТО потребовал от ЕС разъяснить ситуацию по Brexit

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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США, Китай и еще не менее 10 стран через Всемирную торговую организацию (ВТО) потребовали от Евросоюза прояснить то, каким образом ЕС намерен взаимодействовать с Великобританией в сфере торговли после ее выхода из объединения (Brexit).

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В частности, речь идет о квотах, которые позволяют государствам поставлять в Европейский союз определенный объем товаров по сниженной пошлине. Кроме того, обратившиеся в ВТО страны настаивают на некоторых преференциях в случае, если новый формат сотрудничества с Соединенным Королевством будет невыгодным.

«Мы призываем Евросоюз предоставить дополнительные гарантии членам ВТО <…> в плане сохранения качества и уровня доступа на рынок ЕС, а также в плане приемлемой компенсации в случае, если этот доступ не удастся сохранить», — приводит текст обращения Bloomberg.

Документ подписали также Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика, Новая Зеландия, Парагвай, Тайвань, Таиланд и Уругвай.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

11 ноября стало известно, что Евросоюз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу страны из коалиции. В частности, она предлагает сохранить основные параметры тарифных квот после Brexit и пропорционально разделить с ЕС существующие обязательства перед членами ВТО.

В свою очередь, Евросоюз выступает против варианта, согласно которому после Brexit между Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав королевства, появится полноценная граница, что может привести к сокращению инвестиций и потере рабочих мест, а значит спровоцировать в регионе экономический и внутриполитический кризис. В настоящее время Ирландия представляет собой остров без границ, несмотря на то что он разделен на два государства.

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