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Грузовик наехал на наряд полиции в Дагестане

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Фото: РИА Новости/Башир Алиев
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Сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС) погиб в результате наезда грузовика на наряд полиции на федеральной трассе в Дагестане.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, инцидент произошел около 01:00 на 9 км автодороги Кочубей — Астрахань.

По словам представителя ведомства, в момент наезда наряд ДПС оформлял автоаварию. Других подробностей случившегося не приводится.

13 октября двух боевиков — сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» — уничтожили в Дагестане.

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