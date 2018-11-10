Грузовик наехал на наряд полиции в Дагестане

Сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС) погиб в результате наезда грузовика на наряд полиции на федеральной трассе в Дагестане.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, инцидент произошел около 01:00 на 9 км автодороги Кочубей — Астрахань.

По словам представителя ведомства, в момент наезда наряд ДПС оформлял автоаварию. Других подробностей случившегося не приводится.

13 октября двух боевиков — сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» — уничтожили в Дагестане.



