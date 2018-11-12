Сдачный кооператив: арендодатели заплатят $2 млн из-за Airbnb

Суд Сан-Франциско оштрафовал двух жителей города на $2,2 млн за незаконную сдачу квартир на Airbnb. Три года назад владельцы недвижимости выселили постоянных жильцов из 14 помещений, чтобы сдавать их в краткосрочную аренду туристам. Сервис, задуманный как недорогая альтернатива гостиницам, за несколько лет превратился в лидирующего игрока туристического рынка. Правила игры поменялись: теперь Airbnb не конкурирует с отелями за клиентов, а наоборот, заставляет их равняться на себя. Как сервис по аренде надувных матрасов превратился в монстра туристической индустрии — в материале «Известий».

Судья из Сан-Франциско

В отличие от большинства городов мира, в Сан-Франциско действует обязательное лицензирование краткосрочной аренды жилья. Эта мера направлена на то, чтобы местные жители не сталкивались с существенным ростом цен на недвижимость. Владельцы квартир довольно быстро поняли, что сдавать жилплощади туристам гораздо выгоднее, чем заселять жильцов с помесячной рентой.

Оштрафованные Даррен и Валери Ли зарабатывали на путешественниках более $700 тыс. ежегодно. Суд постановил, что пара нарушила закон свыше 5 тыс. раз только в первый год своей деятельности. В ближайшие пять лет они не cмогут рассчитывать на получение лицензии на краткосрочную сдачу жилья в черте города.

Airbnb_1 Фото: Global Look Press/Paulo Amorim

10 лет назад именно здесь, в Сан-Франциско, двое друзей — Джо Геббия и Брайан Чески — решили сдавать в аренду надувные матрасы в своей гостиной участникам конференции дизайнеров. Людям не хватало места в гостиницах, и предложение пользовалось спросом. Через пару месяцев к ним присоединился однокурсник Нейтан Блечарзик. Так появился сайт AirBed&Breakfast — в переводе с английского «надувной матрас и завтрак», положивший начало одному из самых успешных стартапов в мировой истории. Сейчас капитализация Airbnb выше $31 млрд, среди стартапов ее обгоняет только компания Uber.

Год назад власти Сан-Франциско разработали закон, ограничивающий сдачу жилья через Airbnb. После получения лицензии квартиру можно предлагать в аренду лишь на 90 ночей в год. При этом материально ответственным за нарушение предлагалось сделать и сам агрегатор: за каждого незарегистрированного рантье Airbnb обязывали выплачивать штраф $1 тыс. После этого компания ввела специальную форму регистрации для квартировладельцев из Сан-Франциско: чтобы сдать апартаменты или комнату, нужно предоставить номер регистрации и городское разрешение на краткосрочную сдачу. С принятием закона число арендодателей через Airbnb в городе упало вдвое.

По схожему пути пошли и власти Нью-Йорка, которые обязали Airbnb предоставлять данные пользователей, а также адреса объявлений на странице сервиса. Согласно подсчетам городских властей, две трети опубликованных на сайте объявлений предлагали квартиры в нарушение законов. Рассекретив информацию о владельцах, в городской администрации рассчитывали упорядочить рынок аренды. За каждое нарушение нового правила планируется ввести штраф в размере $1500. Причем, как и в предыдущем случае, деньги будут взыскивать с платформы поиска жилья.

Airbnb_1 Фото: Global Look Press/Jens Kalaene

В августе компания подала иск против властей города, обосновав это тем, что документ нарушает конституционные права граждан и запрашивает конфиденциальную информацию. По действующим правилам, в Нью-Йорке можно сдавать лишь комнату в жилье, где проживает владелец. Сдавать апартаменты целиком запрещено. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает, что краткосрочная аренда жилья усугубляет кризис на рынке недвижимости.

«Изначально сервис был придуман для владельцев квартир, но с развитием платформы туда пришли и другие арендодатели. Так скажем, профессиональные инвесторы. Многие люди стали покупать недвижимость специально, чтобы сдавать ее краткосрочно без намерения проживать в этих квартирах. Когда эти люди, изначально не соответствующие идее платформы, стали пользоваться сервисом, это и стало оказывать влияние на рынок жилья Нью-Йорка», — рассказал в беседе с телеканалом RTVi специалист по шеринг-экономике Алекс Стефани.

Драконовские законы

Наиболее радикальным способом бороться с последствиями массового перехода на краткосрочную сдачу жилья решили власти Японии. Они ввели крайне строгие правила лицензирования. В итоге сервису пришлось удалить 80% объявлений из-за несоответствия этим требованиям. По законам страны, квартиры для посуточной сдачи должны получать такую же лицензию, как и отели. А для приема иностранных гостей нужно просить согласие всех жильцов дома, а также выдавать инструкцию на родном языке постояльца.

Кроме того, в правилах детально прописаны мельчайшие нюансы проживания: количество квадратных метров на каждого гостя, размер уборной и расположение системы вентиляции. Но даже тем, кому удалось бы соответствовать всем требованиям, разрешили бы сдавать жилье не более 180 дней в году. Большинство домовладельцев сочли новые требования слишком строгими и решили полностью отказаться от пользования сервисом.

Airbnb_1 Знак, сообщающий о запрете на использование жилого дома в качестве объекта обслуживания Airbnb руководством здания, Токио, Япония Фото: twitter.com/@CGTNOfficial

Отельная индустрия борется с Airbnb практически с момента его основания. Изначально цены на краткосрочную аренду квартир были существенно ниже проживания в гостинице. Тогда сервису пророчили будущее «убийцы отельного бизнеса». Но владельцы квартир, почуяв повышающийся спрос на услуги, взвинтили и цены. К тому же выросли плата за уборку и сбор за использование сервиса. За годы существования Airbnb рынок сдачи жилья в краткосрочную аренду резко увеличился: сервисом уже воспользовались свыше 260 млн человек. А сама компания от стартапа, предлагавшего недорогой ночлег, выросла до корпорации с представительствами в 19 странах.

Сейчас границы между сервисами по сдаче апартаментов и бронированием отелей фактически стираются. В конце октября крупнейшая платформа Booking.com решила пойти по стопам Airbnb и разрешила пользователям сервиса отказывать нежелательным гостям при бронировании частного жилья. Чтобы помочь арендодателям отсечь неблагонадежных клиентов, сервис собирается вводить систему дополнительной идентификации. Аналогичная с успехом работает на Airbnb, где отзывы оставляют и хозяева, и гости.

В целом Airbnb уже мало чем отличается от Booking.com и прочих систем бронирования — это такая же огромная корпорация, которая к тому же диктует рынку свои правила и прямо влияет на цены. Именно из-за посуточной аренды в популярных городах — Барселоне, Париже, Хельсинки — можно увидеть недружелюбные надписи, призывающие туристов вернуться к себе домой и больше никогда не приезжать.

Пожить вместо местных

Самобытные городские районы стали местом притяжения толп фотографирующих людей. В итоге идея сервиса «попробовать пожить как местные» привела к тому, что жителям пришлось переезжать из насиженных мест. В центральных районах уже не живут, а только останавливаются на ночлег. Общение и погружение в культуру перестало быть необходимой частью Airbnb: туристы просто пытаются найти максимально дешевый из подходящих вариантов.

Удобство Airbnb для пользователей трудно недооценить. До его появления снимать квартиру у частника было лотереей: нужен был прямой контакт владельца, жилье могло сильно отличаться от фотографий, всегда оставался риск оказаться у запертой двери, а жаловаться при этом было некуда. Сервис же выступает посредником между владельцем и гостем и взамен берет сбор за пользование.

Все же основная претензия государственных органов к Airbnb — неуплата налогов. Налоговая служба Великобритании инициировала расследование в отношении сервиса. Британские чиновники неоднократно заявляли, что отчисления в казну не сопоставимы с доходами сервиса. По данным Королевской налоговой службы, в 2017 году выручка Airbnb в Великобритании составила свыше £280 млн, в то время как сервис заплатил лишь £379 тыс. налогов.

Airbnb_1 Брайан Чески — один из основателей сервиса Airbnb — на презентации новых возможностей сервиса по аренде жилья Airbnb Фото: TASS/Eric Risberg

«Этот сервис удобен для того, чтобы расширить предложение: вывести на рынок более дешевые способы посещения того или иного направления. Для России это возможность увеличения доли въездного туризма, особенно в регионах. Но это единственный плюс, который можно тут отметить. По большей части Airbnb — это теневая сторона экономики. За рубежом процесс уже более легализован. Там вводят лицензии и ограничения. У нас посуточная аренда еще больше усугубляет проблемы в сфере туризма. Таблички на вокзалах теперь просто перешли в интернет и оформлены более удобно», — считает доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Анна Кошелева.

Среди безусловных минусов — отсутствие проверок документов на собственность. Сдавать квартиру может совершенно посторонний человек. Некоторые арендодатели нанимают персонал, который будет контактировать с гостями. Другие же снимают квартиры, чтобы потом сдавать их под субаренду. Все это дает почву для различного рода махинаций, добавляет эксперт.

«Никто не регистрируется, большая часть владельцев не заводит даже ИП. Налоговая нагрузка минимальная, и получается, что гостиницы получают очень серьезного конкурента. Потому что они-то обремены рядом налогов и проверок. Дополнительные финансовые нагрузки для того, чтобы обеспечить безопасность, качество услуг, работать в рамках законодательства российского — все это влияет на цены. Когда никаких нагрузок нет, то можно предлагать совершенно иное соотношение цены и качества», — добавляет Кошелева.

Незадолго до ЧМ-2018 российский рынок арендного жилья показал беспрецедентный скачок: цены выросли в десятки раз. И если с отелями разбирались в рамках правового поля, то аппетиты владельцев квартир с бабушкиным ремонтом никто и не пытался ограничивать. По данным аналитиков Airbnb, более 277 тыс. гостей мундиаля снимали квартиры через сервис — в четыре раза больше, чем годом ранее.

«Airbnb привлекателен и тем, что он дает некоторые гарантии для обеих сторон. Гостей отслеживают по отзывам: если он что-то испортил или вел себя недоброжелательно, можно обезопасить других хозяев. Многие арендодатели раньше побаивались сдавать свою квартиру или комнату незнакомым людям посуточно, а сейчас сервис как раз позволяет существенно снизить риски. Это серьезно отражается на репутации гостиниц и влияет на конкуренцию», — резюмирует доцент РЭУ им. Плеханова.