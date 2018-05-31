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Клиенты Airbnb смогут получать ключи от арендуемого жилья в магазинах

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Фото: commons.wikimedia.org
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Сеть магазинов FamilyMart запустила новый сервис для туристов, бронирующих жилье с помощью онлайн-площадки для краткосрочной аренды частного жилья Airbnb. Теперь туристы смогут получить ключи от жилья прямо в торговых точках.

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Как пишет портал Quartz, FamilyMart является одной из самых крупный сетей, продающих товары повседневного спроса в Японии. Общее число магазинов сети составляет более 17 тыс. торговых точек в стране и еще около 25 тыс. за рубежом, в основном в Азии. Они очень востребованы туристами, потому что встречаются на каждом шагу.

Новый сервис предлагает отдыхающим пройти регистрацию в торговых точках с помощью планшета или смартфона и взять ключи от жилья из специальных локеров. Пока услуга тестируется только в 150 магазинах сети, большая часть которых находится в Токио и Осаке.

Конкурент FamilyMart, американская сеть 7-Eleven, объявила о похожем сервисе для клиентов крупнейшего в Японии туристического агентства JTB. Кроме того, компания планирует создать круглосуточный колл-центр, сотрудники которого будут помогать оказавшимся в беде иностранцам.

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