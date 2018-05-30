Ростуризм считает необходимым создать российский аналог Booking.com

В России следует создать национальный агрегатор по бронированию отелей, который мог бы конкурировать с Booking.com, заявил 30 мая замглавы Ростуризма Николай Королев.

По его словам, сейчас порядка 70% бронирования россияне совершают через Booking.com.

«Ресурс не платит налоги, не зарегистрирован в России, поэтому непонятно, как защищены права туристов. Нужно создать российский аналог сервиса, где эти проблемы были бы решены», — сказал Королев, подчеркнув, что о запрете сервиса речь не идет. Его слова передает «Интерфакс».

В апреле открытое письмо с предложением запретить сервис в Минкультуры направил глава туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Предприниматель заявил, что Booking.com остается единственным каналом продаж для многих российских отелей. При этом корпорация из США получает возможность анализировать и хранить данные о туристах.

Минкультуры направил в профильные общественные организации запросы с просьбой оценить возможность ограничения деятельности Booking.com в России. Позже в ведомстве заявили, что запрос носил чисто технический характер и не отражает его позицию.