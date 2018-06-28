Названы самые негостеприимные города для туристов

Растущее желание людей много путешествовать привело к появлению термина overtourism, означающего чрезмерное количество посетителей по отношению к местному населению. В связи с этим сервис Aviasales составил список мест, где туристам не рады.

В первую очередь это Венеция. Там проживает около 633 тыс. человек, однако турпоток в 2017 году составил 5,3 млн туристов. Из-за этого власти муниципалитета ввели штрафы до €500 за выброс мусора, купание в каналах и езду на велосипеде, а также установили турникеты на дорогах для регулировки движения. Также они планируют ограничить количество лайнеров с туристами, заходящих в лагуну.

Что касается Барселоны, то ее власти начали регулировать поток отдыхающих еще в 2015 году, когда сервисам краткосрочной аренды Airbnb и HomeАway предъявили штраф за неправильную рекламу, а после этого запретили строить отели в центре города. Местные жители обеспокоены тем, что из-за путешественников увеличиваются цены на жилье и еду и растет уровень преступности.

Следующий город, в котором массово протестуют против приезжих, — это Амстердам. Причины аналогичны: много людей, шума, мусора, рост цен. В связи с этим власти запретили строительство новых отелей и увеличили туристический налог до 6% за каждую ночь пребывания в гостинице, что является одним из самых высоких сборов в Европе.

Из-за овертуризма и вытекающих из него проблем администрации Дубровника и Санторини ограничили количество посетителей до 8 тыс. в день, в Милане запретили селфи-палки, напитки в стеклянной таре и передвижные вагончики с едой, а власти Ибицы и Майорки повысили туристический налог в два раза с мая этого года.

Ранее в июне сообщалось, что власти Гоа задумали запретить алкоголь на пляжах ради безопасности туристов.