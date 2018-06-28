Прямой эфир

Названы самые негостеприимные города для туристов

0
Фото: TASS/ZUMA/Mirco Toniolo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Растущее желание людей много путешествовать привело к появлению термина overtourism, означающего чрезмерное количество посетителей по отношению к местному населению. В связи с этим сервис Aviasales составил список мест, где туристам не рады.

Лох не мамонт
Как устроен клуб любителей бесплатных путешествий

В первую очередь это Венеция. Там проживает около 633 тыс. человек, однако турпоток в 2017 году составил 5,3 млн туристов. Из-за этого власти муниципалитета ввели штрафы до €500 за выброс мусора, купание в каналах и езду на велосипеде, а также установили турникеты на дорогах для регулировки движения. Также они планируют ограничить количество лайнеров с туристами, заходящих в лагуну.

Что касается Барселоны, то ее власти начали регулировать поток отдыхающих еще в 2015 году, когда сервисам краткосрочной аренды Airbnb и HomeАway предъявили штраф за неправильную рекламу, а после этого запретили строить отели в центре города. Местные жители обеспокоены тем, что из-за путешественников увеличиваются цены на жилье и еду и растет уровень преступности. 

Следующий город, в котором массово протестуют против приезжих, — это Амстердам. Причины аналогичны: много людей, шума, мусора, рост цен. В связи с этим власти запретили строительство новых отелей и увеличили туристический налог до 6% за каждую ночь пребывания в гостинице, что является одним из самых высоких сборов в Европе. 

Из-за овертуризма и вытекающих из него проблем администрации Дубровника и Санторини ограничили количество посетителей до 8 тыс. в день, в Милане запретили селфи-палки, напитки в стеклянной таре и передвижные вагончики с едой, а власти Ибицы и Майорки повысили туристический налог в два раза с мая этого года.

Ранее в июне сообщалось, что власти Гоа задумали запретить алкоголь на пляжах ради безопасности туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сервис для поиска местных гидов появился в интернете
Эксперты прогнозируют подорожание турпутевок на 10%

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017