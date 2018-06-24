Эксперты прогнозируют подорожание турпутевок на 10%

Эксперты прогнозируют подорожание туристических путевок примерно на 10% в связи с высокими ценами на топливо в России. Об этом заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

По его словам, тем, кто уже купил путевки, можно не волноваться. Большинство фирм сейчас не перекладывают на туристов нагрузку, связанную со скачком цен, и берут ее на себя. Однако к зиме планируется подорожание, пишет «Российская газета».

Горин уточнил, что до конца лета цены на туры точно не изменятся. Однако работать в ущерб собственному бизнесу никто не будет, и в долгосрочной перспективе планируются изменения.

19 июня стало известно, что специалисты изучили число проданных авиабилетов с января по май 2018 года и составили рейтинг популярных авианаправлений.