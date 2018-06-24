Прямой эфир

Эксперты прогнозируют подорожание турпутевок на 10%

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты прогнозируют подорожание туристических путевок примерно на 10% в связи с высокими ценами на топливо в России. Об этом заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

По его словам, тем, кто уже купил путевки, можно не волноваться. Большинство фирм сейчас не перекладывают на туристов нагрузку, связанную со скачком цен, и берут ее на себя. Однако к зиме планируется подорожание, пишет «Российская газета».

Горин уточнил, что до конца лета цены на туры точно не изменятся. Однако работать в ущерб собственному бизнесу никто не будет, и в долгосрочной перспективе планируются изменения.

19 июня стало известно, что специалисты изучили число проданных авиабилетов с января по май 2018 года и составили рейтинг популярных авианаправлений

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РСТ рассказали о клиентах «Матрешка Тур» за границей
«НТК Интурист» пригрозил недобросовестным турагентствам запретить бронирования

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017