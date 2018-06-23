В РСТ рассказали о клиентах «Матрешка Тур» за границей

У туроператора «Матрешка Тур», прекратившего деятельность, нет клиентов за границей. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Компания перестала продавать туры в апреле, после отзыва лицензии у компании «Инвестстрах», где была застрахована ее ответственность перед туристами.

«Найти нового страховщика оказалось не реально, так как вокруг компании был негативный фон, а страховщики очень придирчиво относятся к туроператорам», — пояснила Тюрина «Интерфаксу».

Она добавила, что все клиенты туроператора смогут получить компенсации, если выплатами будут заниматься оба страховщика, с которыми заключены договоры «Инвестстрах» и «Якорь». Тюрина пояснила, что оба договора заканчиваются в августе. Отзыв лицензии по закону не освобождает «Инвестстрах» от обязанности по выплатам за ранее заключенные договоры. «Пока неясно, будут ли они это делать. Сейчас в компании работает временная администрация», — добавила она.

О прекращении деятельности «Матрешка Тур» стало известно ранее 23 июня. Компания заявила, что больше не может «исполнять обязательства по договорам реализации турпродукта».