Турфирма Polar Tour приостановила деятельность

Туристическая компания Polar Tour приостановила деятельность. Об этом сообщается на ее сайте.

В тексте поясняется, что Polar Tour не может выполнить обязательства по субагентским договорам, начиная с 15 июня. Для решения вопросов по турам, начинающимся позже этой даты, рекомендовано обращаться к туроператорам напрямую.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что Polar Tour изначально была оператором (то есть создавала собственные туры), однако потом перешла на работу в качестве центра бронирования — перепродавала агентствам туристические продукты, купленные у других операторов.

Сколько туристов пострадали от приостановки деятельности компании, пока не ясно, отметили в АТОР. По некоторым данным, их число может доходить до двух тысяч человек.

В конце мая в Великом Новгороде закончилось расследование дела в отношении главы местной турфирмы. Следствие считает, что в период с 2013 по 2014 год женщина присваивала деньги, заплаченные клиентам за туры. В результате без путевок остались 46 человек. Сумма ущерба оценивается в примерно 3,6 млн рублей.