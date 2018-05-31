Глава новгородской туркомпании обманула 46 клиентов на 3,5 млн рублей

В суд Великого Новгорода в ближайшее время будет передано дело в отношении директора местной туристической компании. Женщина обвиняется в том, что оставила без путевок 46 клиентов и присвоила 3,6 млн рублей.

Следствие установило, что с декабря 2013 года по август 2014 года подозреваемая получала от клиентов деньги за оформление туристических путевок. Однако не выполняла взятые на себя обязательства и деньги туроператорам не переводила, сообщает ИА FlashNord.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что, по некоторым данным, Ростуризм может рассмотреть предложение о запрете в России деятельности Booking.com. Инициатива принадлежит главе туроператора «Свой ТС» Сергею Войтовичу. Он считает, что через этот сервис проходит более 70% бронирований российских отелей.