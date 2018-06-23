Туроператор «Матрешка-тур» прекратил деятельность

Петербургский туроператор «Матрешка-тур» заявил о вынужденном прекращении туроператорской деятельности, говорится на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, решение было принято в связи с тем, что компания не может далее «исполнять обязательства по договорам реализации турпродукта».

Туроператор уточнил, что трудности связаны с отзывом лицензии у страховой компании АО АСК «Инвестстрах», которая ранее предоставляла финансовые гарантии. «Матрешка-тур» также заявила о невозможности продолжить выплату по аннулированным турам.

В декабре «Матрешка-тур» аннулировала чартерные рейсы на остров Хайнань, из-за этого около 140 российских туристов не могли вылететь домой с китайского острова.