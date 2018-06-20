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«НТК Интурист» пригрозил недобросовестным турагентствам запретить бронирования

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Туроператор «НТК Интурист» пообещал запретить бронирования турагентствам, если те не предупреждают клиентов о небезопасности приобретения экскурсий и транспортных услуг у сторонних поставщиков.

Как сообщил директор по продажам туроператора Сергей Толчин, поводом для принятия этих мер стали несчастные случаи, периодически происходящие с туристами в Турции, передает портал TourDom.

По его словам топ-менеджера, наиболее частой причиной инцидентов, «является то, что экскурсию или развлечение туристы приобрели где-то на улице, <…> у организаторов этих увеселений достаточно часто специальной страховки нет вообще».

«Если мы выясним, что агент не информировал туристов о небезопасности приобретения экскурсий у сторонних компаний, то проведем переговоры с дилером. Если их итогом будет категорическое несогласие турагентства с нашей позицией, нам ничего не останется, кроме как отключить ему возможность бронировать наши туры», — отметил Толчин.

В конце мая Ассоциация туроператоров сообщила, что в I квартале 2018 года россияне совершили почти 8 млн поездок за рубеж, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройку самых популярных направлений вошли Финляндия, Китай и Эстония.

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