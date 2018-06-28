Сервис для поиска местных гидов появился в интернете

Картографический сервис MAPS.ME тестирует платформу Locals, с помощью которой путешественники могут искать местных гидов для экскурсий по городу.

Locals MAPS.ME позволяет найти гида в любой стране. Сделать это можно тремя способами. Например, указав пункт назначения и даты пребывания в нем, ждать предложений от гидов — они, в свою очередь, получают уведомления о новом путешествии. Также можно самостоятельно искать подходящего проводника — для этого нужно ввести в поисковой строке название города. Наконец, для тех, кто не привык к долгосрочному планированию, в приложении MAPS.ME есть опция поиска гида на месте — для этого нужно нажать на кнопку «Чем заняться».

В сервисе доступны разнообразные предложения от гидов: кто-то знает лучшие пабы и рестораны в городе, кто-то специализируется на музеях и достопримечательностях, а кто-то способен организовать шопинг-тур.

Чтобы стать проводником, достаточно зарегистрироваться на сайте и максимально подробно заполнить свой профиль — после этого он попадет в международную базу Locals MAPS.ME. За период тестирования к проекту присоединились более 500 гидов.

По словам руководителя проекта MAPS.ME Евгения Лисовского, потребности у всех путешественников разные: кому-то нравятся развалины, кому-то хочется погрузиться в особенности местной кухни, а кому-то — просто душевно пообщаться с местным жителем за чашкой кофе, послушать сплетни и городские легенды.

«Вдохновившись концепцией путешествия вглубь культуры, мы и создали этот сервис, который позволяет обогащать внутренний мир как туристов, так и местных жителей», — рассказал он.

Ранее картографический сервис MAPS.ME в сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму и порталом RUSSIA.TRAVEL запустил пешеходные маршруты по городам, принимающим чемпионат мира по футболу. Они доступны на семи языках: русском, английском, испанском, немецком, французском, итальянском и португальском.

MAPS.ME — сервис, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM). В 2014 году сервис MAPS.ME вошел в состав Mail.Ru Group и стал бесплатным и открытым.