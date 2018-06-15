Проживание в японских храмах можно будет забронировать онлайн

В интернете появился сервис для онлайн-бронирования проживания в японских буддийских храмах. Примерно через месяц заказать место в гостевом доме при храме можно будет и через популярные сервисы бронирования Booking.com и Airbnb.

Сюкубо, или проживание в гостиницах при храмах, довольно популярно, однако забронировать место в гостевом доме сложно, так как у многих святилищ нет не только сайта, но и телефона, сообщает портал Visit Japan.

Онлайн-сервис Terahaku предлагает путешественникам не только ночлег и питание, но и общение с монахами, а также медитативные практики.

В мае японская сеть магазинов FamilyMart представила услугу для клиентов сервиса бронирования Airbnb. Туристы смогут получить ключи от заказанного жилья прямо в торговых точках. Пилотный режим запущен в 150 магазинах, расположенных преимущественно в Токио и Осаке, всего в Японии и других азиатских странах более 40 тыс. супермаркетов этой сети.