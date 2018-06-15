Прямой эфир

Проживание в японских храмах можно будет забронировать онлайн

0
Фото: Depositphotos.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В интернете появился сервис для онлайн-бронирования проживания в японских буддийских храмах. Примерно через месяц заказать место в гостевом доме при храме можно будет и через популярные сервисы бронирования Booking.com и Airbnb.

Рекордный номер
Количество гостиниц в России достигло небывалой величины

Сюкубо, или проживание в гостиницах при храмах, довольно популярно, однако забронировать место в гостевом доме сложно, так как у многих святилищ нет не только сайта, но и телефона, сообщает портал Visit Japan.

Онлайн-сервис Terahaku предлагает путешественникам не только ночлег и питание, но и общение с монахами, а также медитативные практики.

В мае японская сеть магазинов FamilyMart представила услугу для клиентов сервиса бронирования Airbnb. Туристы смогут получить ключи от заказанного жилья прямо в торговых точках. Пилотный режим запущен в 150 магазинах, расположенных преимущественно в Токио и Осаке, всего в Японии и других азиатских странах более 40 тыс. супермаркетов этой сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Ростуризма рассказал о намерении ввести электронные визы
Клиенты Airbnb смогут получать ключи от арендуемого жилья в магазинах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017