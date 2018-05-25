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Глава Ростуризма рассказал о намерении ввести электронные визы

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Глава Ростуризма Олег Сафонов выразил надежду, что электронные въездные визы, являющиеся эффективной общепризнанной мировой технологией, удастся внедрить на территории всей России. Это позволит сделать визу удобнее и дешевле, что в результате приведет к увеличению туристического потока в страну, отметил руководитель ведомства на ПМЭФ‐2018.

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«В России реализуется проект по созданию электронной визы. На начальном этапе возможность реализована во Владивостоке», — цитирует Сафонова телеканал «360». В Калининградской области они будут введены по поручению президента России, добавил он.

По словам главы Ростуризма, иностранцам очень выгодно и удобно получение электронных виз, поскольку это недорого и быстро. К тому же человеку никуда не надо ехать.

«Это эксперимент, который должен быть отработан на пилотных регионах. В последующем, как я ожидаю, такого рода порядок будет распространен на всю территорию России», — отметил чиновник.

Сами регионы тоже хотят внедрить электронные визы, но пока проект еще находится на пилотной стадии, подчеркнул Сафонов.

Перед тем, как внедрить электронные визы на территории всей России, необходимо создать инфраструктуру, отработать механизмы, закупить оборудование и протестировать программное обеспечение.

Иностранные граждане не получили ни одного отказа по электронным визам на Дальний Восток, сообщил в апреле министр РФ по делам региона Александр Галушка.

С 1 января текущего года иностранцы могут оформить электронную визу для поездки в Камчатский край и Сахалинскую область.

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