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Составлен список шести основных причин гибели туристов

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Lu Zhe
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Исследование, касающееся основных причин гибели туристов в отпусках, провели журналисты китайского издания The South China Morning Post. Они выяснили, что основных факторов шесть: ДТП, наркотики, алкоголь, утопление, дикие звери и селфи.

Дорожные аварии занимают первое место. Чаще всего туристы разбиваются из-за того, что просто забывают пристегиваться ремнями безопасности.

Употребление наркотических средств является вторым фактором риска. Так, за последние 12 лет на индийском курорте Гоа 245 иностранцев скончались от приема наркотиков.

Третьей причиной гибели стало утопление. Нередко отдыхающие переоценивают физические возможности своего организма. Так, за 2017 год в Китае более трети из 700 погибших захлебнулись в воде.

Злоупотребление алкоголем занимает четвертую строчку. В Испании многие путешественники гибнут из-за прыжков с балконов в бассейны в нетрезвом состоянии.

Встречи с дикими животными, заканчивающиеся летальным исходом, оказались на пятом месте, сообщает телеканал «360». Туристы гибнут от нападений акул, бегемотов, змей, собак, слонов, а также от укусов комаров, переносящих малярию.

Селфи занимают шестую позицию. Один парень, пытаясь снять себя в прыжке в Мачу-Пикчу, упал с высоты 40 м. Еще один мужчина погиб, пытаясь сделать селфи с медведем. Животное растерзало туриста.

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