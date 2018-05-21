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Французских туристов задержали в Канаде за селфи на мосту

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Фото: commons.wikimedia.org/Martin St-Amant
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Полиция в Канаде задержала двух туристов из Франции, после того как они забрались на Квебекский мост, чтобы сделать селфи.

Инцидент произошел рано утром 21 мая. Очевидцы сообщили о двух мужчинах, карабкающихся по опорам моста, передает канадский телеканал CBC.

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На место прибыли пожарные расчеты и полиция, но в итоге туристы спустились самостоятельно. Движение автомобилей по мосту было нарушено в течение часа.

Установив обстоятельства происшествия, полицейские отпустили задержанных. Сообщается, что в результате их действий никто не пострадал.

Квебекский мост через реку Святого Лаврентия соединяет города Квебек и Леви. Сооружение открыли 3 декабря 1919 года. На мосту есть три полосы для автотранспорта, один железнодорожный путь и одна пешеходная дорожка.

Общая длина объекта составляет 987 м, а ширина — 29 м. На момент постройки он был самым крупным мостом Канады.

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