Французских туристов задержали в Канаде за селфи на мосту

Полиция в Канаде задержала двух туристов из Франции, после того как они забрались на Квебекский мост, чтобы сделать селфи.

Инцидент произошел рано утром 21 мая. Очевидцы сообщили о двух мужчинах, карабкающихся по опорам моста, передает канадский телеканал CBC.

На место прибыли пожарные расчеты и полиция, но в итоге туристы спустились самостоятельно. Движение автомобилей по мосту было нарушено в течение часа.

Установив обстоятельства происшествия, полицейские отпустили задержанных. Сообщается, что в результате их действий никто не пострадал.

Квебекский мост через реку Святого Лаврентия соединяет города Квебек и Леви. Сооружение открыли 3 декабря 1919 года. На мосту есть три полосы для автотранспорта, один железнодорожный путь и одна пешеходная дорожка.

Общая длина объекта составляет 987 м, а ширина — 29 м. На момент постройки он был самым крупным мостом Канады.