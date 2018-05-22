Погибший в заброшенной шахте мальчик пытался сделать фото

Школьник, погибший на территории заброшенной шахты в Братске, пытался сделать фотографию. Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии.

Тело 10-летнего мальчика нашли 20 мая. Причиной смерти ребенка стало падение с высоты. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.

Напомним, в Австралии погиб молодой турист, сорвавшись со скалы при попытке сделать селфи. Инцидент произошел вечером 17 мая. 20-летний парень приехал туда в компании друзей, чтобы посетить главную достопримечательность запада страны — скалу The Gap.