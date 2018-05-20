Тело школьника нашли в заброшенной шахте Братска

Тело 10-летнего школьника нашли в одной из заброшенных шахт в Братске, сообщает главк СКР по Иркутской области.

По версии следователей, вечером 19 мая мальчик ушел из дома и до наступления темноты не вернулся. Как рассказал брат погибшего, сопровождавший его на прогулке, ребенок мог упасть в шахту одного из заброшенных предприятий.

К поискам школьника подключили полицию и добровольцев. Его труп обнаружили в шахте. Смерть несовершеннолетнего наступила из-за падения с высоты.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

14 мая в Иркутской области двоих подростков ударило током на крыше крытого металлического вагона. Один из них умер.