Прямой эфир

Тело школьника нашли в заброшенной шахте Братска

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело 10-летнего школьника нашли в одной из заброшенных шахт в Братске, сообщает главк СКР по Иркутской области. 

По версии следователей, вечером 19 мая мальчик ушел из дома и до наступления темноты не вернулся. Как рассказал брат погибшего, сопровождавший его на прогулке, ребенок мог упасть в шахту одного из заброшенных предприятий.

К поискам школьника подключили полицию и добровольцев. Его труп обнаружили в шахте. Смерть несовершеннолетнего наступила из-за падения с высоты. 

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. 

14 мая в Иркутской области двоих подростков ударило током на крыше крытого металлического вагона. Один из них умер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В китайской школе камеры начали следить за внимательностью учеников
В московских школах появится пятая четверть

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017